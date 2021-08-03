رسمياً – جوجل تنشر على حسابها على تويتر صور لهواتف Pixel 6 و Pixel 6 Pro بمعالج Google Tensor

على مدار الأسابيع الماضية كنا قد رأينا عدد كبير من التسريبات حول هاتف Pixel القادم من جوجل ولكننا اليوم لدينا تأكيد رسمي من شركة جوجل بعدما قامت بإضافة صور حقيقية لهاتف جوجل بيكسل 6 وجوجل بيكسل 6 برو على موقع تويتر وأصبح لدينا بعض المعلومات الأكيدة حول مزايا ومواصفات هاتف جوجل الرائد القادم.

ستشتمل السلسلة على هاتفين فقط – هذا ما لدينا من معلومات حتى الآن – وهما Pixel 6 والأخر Pixel 6 Pro وهي المرة الأولى التي تقرر فيها الشركة إعادة تسمية الطراز الأعلى بلقب Pro بدلاً من اللقب الذي كنا معتادين عليه في الماضي “XL”.

بوجه عام ومن خلال الصور التي أضافتها شركة جوجل على تويتر للهواتف، يتضح لنا أن التسريبات التي كانت قد نُشرت من قبل صحيحة بنسبة 100% وخاصة من ناحية المظهر والألوان، ولكن خيارات الألوان الأكثر أمر رائع في حد ذاته ومفاجئاً في نفس الوقت.

أكدت شركة جوجل أن هاتف Pixel 6 سيكون له طلاء من الألمونيوم القاتم والذي نعتقد أنه سيكون متشابهاً إلى حد كبير من هاتف Pixel 5 ولكن سيحتوي هاتف Pixel 6 Pro على إطار من الألمونيوم المصقول، مما يعني أن الجزء الخلفي لهذا الهاتف سيكون مصنوع من الزجاج. ولكن كان هناك ما هو أكثر من المسمى والألوان.

كنا قد علمنا من قبل أن شركة جوجل تعمل على تطوير معالج خاص بها من أجل هواتف بيكسل القادمة، وحصل هذا المعالج على اسم رمزي “وايت شابل” ولكن اليوم أكدت لنا شركة جوجل أن اسم معالجها الجديد هو Google Tensor.

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وتؤكد شركة جوجل أنه تم تطوير المعالج الجديد بالتركيز على تقنيات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي في المقدمة. بالإضافة إلى ذلك يتمتع المعالج الجديد بمجموعة قوية من طبقات الأمان والحماية، ولكن هذا هو كل شيء حتى الآن. وصرحت الشركة بأنه كان يتم العمل على “جوجل تينسور” على مدار الأربعة أعوام الماضية.

على كل حال، ووفقاً لبعض المصادر يبدو أن هاتف Pixel 6 Pro يأتي بشاشة قياسها 6.7 بوصة بدقة عرض +QHD مع معدل تحديث 120Hz وستحتوي الشاشة على حواف منحنية قليلاً وستكون هناك 3 عدسات في الخلف إحداهما عدسة بزاوية عريضة والأخرى عدسة واسعة للغاية والعدسة الثالثة زووم بصري بمستوى x4.

أما بالنسبة لهاتف Pixel 6 فسوف يحتوي على شاشة قياسها 6.4 بوصة بدقة +FHD ومعدل تحديث 90Hz ولكن على عكس هاتف Pixel 6 Pro ستكون شاشة هاتف Pixel 6 مسطحة دون أي حواف منحنية.