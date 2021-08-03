تسريب أسعار ساعتيْن ذكيتيْن تُطلقهما سامسونغ هذا الشهر

ترددت أنباء عن ظهور أسعار Samsung Galaxy Watch 4 وGalaxy Watch 4 Classic على الإنترنت.

شارك أحد الخبراء المهتمين بأسعار الساعات الذكية حقيقة ما سيتم إطلاقها قريبًا من عملاق التكنولوجيا الكوري الجنوبي.

من المتوقع أن تكون تكلفة ساعة الفانيليا Galaxy Watch 4 بحجم 40 مم 279 يورو.

من المرجح أن تطلق Samsung ساعتيْ Galaxy Watch 4 و Galaxy Watch 4 Classic الذكية خلال حدث Galaxy Unpacked الأسبوع المقبل.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع؛ ظهرت المواصفات التفصيلية للساعتيْن الذكيتيْن.

وفقًا لتغريدة الخبير إيفان بلاس، فمن المتوقع أن يبلغ سعر Samsung Galaxy Watch 4 309 يورو، بينما قد تكلف ساعة Galaxy Watch 4 الأساسية المزودة بقرص مقاس 40 ملم 279 يورو.

ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة طراز Galaxy Watch 4 Classic 379 يورو، بينما من المتوقع أن يكلف الطراز مقاس 46 مم 409 يورو.

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