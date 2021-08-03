ابل تتصدر قائمة الشركات الأعلى تحقيقاً للأرباح عالمياً!

شركة ابل هي واحدة من أنجح الشركات في العالم وليس أدل على ذلك من تصدرها قائمة الشركات الأكثر تحقيقاً للأرباح عن عام 2020 الماضي.

ابل تصدرت قائمة فورتشن 500 الصادرة عن مجلة فورتشن الأمريكية الشهيرة والتي تضم أكبر 500 شركة عالمية بحسب تحقيق الأرباح أو العائدات.

أما عن تحقيق الأرباح، فقد تجاوزت أرباح ابل ما يزيد عن 57 مليار دولار أمريكي خلال عام 2020 رغم وباء فيروس كورونا الذي أضر بمعظم الشركات حول العالم.

صعود ابل إلى المركز الأول أتى على حساب شركات أخرى وإن لم تنافسها في مجال تكنولوجيا المعلومات مثل شركة أرامكو السعودية التي تراجعت للمركز الثاني بعد تصدرها القائمة لعامين متتالين إذ بلغت أرباحها ما يزيد عن 49 مليار دولار أمريكي وهذا التراجع ناجم عن انخفاض أسعار البترول.

من ناحية الإيرادات، تجاوزت إيرادات ابل السنوية خلال عام 2020 أكثر من 275 مليار دولار أمريكي في رقم قياسي جعلها تحتل المركز الثالث عالمياً من ناحية إجمالي الإيرادات.

في الوقت الذي انغلق فيه العالم على نفسه بسبب فيروس كورونا، ارتفعت أسهم شركة ابل وزادت مبيعاتها وخاصةً من أجهزة الايباد و ماك حيث سادت ثقافة العمل والدراسة من المنزل.

أما ترتيب الشركات الأكثر تحقيقاً للأرباح، فقد جاءت أول عشر شركات كالآتي: