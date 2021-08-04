رسمياً – ريلمي تطلق تقنية MagDart الثورية للرد على تقنية آبل MagSafe

ربما أغلبنا يعلم أن شركة ريملي كانت تعمل طوال الفترة الماضية على تطوير تقنية منافسة لتقنية MagSafe الخاصة بشركة آبل وهي اليوم تطلقها بشكل رسمي تحت اسم تقنية MagDart، والتي من شأنها أن تمنح هواتف الشركة ميزة الشحن المغناطيسي.

تماماً مثل الطريقة التي تعمل بها تقنية MagSafe مع عائلة آيفون 12، ستعمل تقنية MagDart على توفير ميزة نظام شحن لاسلكي مغناطيسي لهواتفها الأندرويد، وقد كشفت الشركة عن مجموعة كاملة من المنتجات التي سوف تستخدم هذه التكنولوجيا الجديدة.

﻿

وحسب المصادر فإن المنتج الرئيسي في المجموعة هو شاحن لاسلكي بقوة 50 واط وتؤكد الشركة على كونه أسرع شاحن لاسلكي مغناطيسي في العالم حتى الآن، حيث يمتاز بتصميم على هيئة مكعب يسمح بتواجد مروحة صغيرة من أجل تبديد الحرارة المرتفعة، ولكن صرحت الشركة بأنه سيكون مسموح للمستخدمين بالاعتماد على حلول خارجية من أجل الحصول حتى على سرعات شحن أعلى.

ومن خلال حديث الشركة عن الشاحن تقول أنه عند توصيله بشاحن SuperDart السلكي صاحب قدرة 65 واط، سيكون MagDart قادراً على شحن بطارية بسعة 4500 ميللي أمبير بنسبة 100% في فترة زمنية لا تتجاوز 55 دقيقة.

أما بالنسبة للخيار الأخر فستوفر الشركة شاحن MagDart على هيئة قرص مغناطيسي والذي يتشابه إلى حد كبير مع قرص شاحن MagSafe الخاص بشركة آبل والذي يعمل بسرعة 15 واط.

ولكن قرص شحن Realme MagDart سيكون أرق بنسبة 26.4% من Magsafe وقادر على شحن بطارية 4500 ميللي أمبير في 90 دقيقة فقط، وهي سرعة شحن عالية جداُ مقارنة بقوة قرص MagSafe.

ولكن الشحن اللاسلكي ليس الشيء الوحيد الذي يستحق الذكر هنا. حيث توفر شركة ريلمي مجموعة واسعة من الملحقات التي ستكون داعمة لتقنية MagDart ومن أهمها حقيبة MagDart المصنوعة من ألياف الكربون والتي يمكن إضافتها لهاتف الشركة الرائد Realme GT مع توفير مساحة تمرير لمقبس USB-C ومنفذ سماعة الرأس واتصال MagDart المدمج.

بالإضافة إلى ذلك توفر الشركة محفظة MagDart وهي شبيهة بالضبط بمحفظة MagSafe. ولكن أفضل ما أعلنت عنه الشركة اليوم هو مصباح MagDart Beauty Light والذي يتم تشغيله عن طريق الشحن اللاسلكي العكسي ويحتوي على 60 نقطة ضوئية وزر مخصص للتحكم في معدلات السطوع ودرجة حرارة الالوان، وهذا المصباح سيمثل أهمية كبيرة لأولئك الأشخاص الذين يفضلون التقاط صور سيلفي كثيرة أو أثناء انعقاد مؤتمرات الفيديو عبر الإنترنت.