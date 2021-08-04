ويندوز 365 – نظام ويندوز السحابي على الايفون والايباد وماك بهذه الأسعار!

مؤخراً كشفت مايكروسوفت عن نسخة جديدة تماماً من نظام ويندوز وهو ويندوز 365 السحابي Windows 365 الذي بإمكانه العمل علي أجهزة الايفون والايباد وماك وأي جهاز آخر مهما كان نظام التشغيل المثبت عليه.

نظام تشغيل ويندوز 365 هي خدمة سحابية بمعنى آخر أنك سوف تتمتع بنظام تشغيل ويندوز كامل يمكن الوصول إليه من خلال أي متصفح لعمل كافة المهام وتصفح الملفات وتشغيل ما تشاء من الألعاب والتطبيقات مباشرة من خلال المتصفح.

مايكروسوفت سوف تتيح لك جهاز حاسوب متكامل يقوم بتشغيل الويندوز والبرامج المثبتة عليه وكذلك حفظ الملفات وتخزينها. سوف تتمكن أيضاً من اختيار المواصفات الملائمة التي تريدها للجهاز.

سوف تتمكن من الوصول إلى نظام التشغيل السحابي ويندوز 365 الخاص بك وبرامجك وملفاتك المخزنة عليه من خلال المتصفح سواء عبر الايفون أو الايباد أو أجهزة ماك المختلفة.

أسعار ويندوز 365 السحابي

مايكروسوفت اليوم أعلنت رسمياً عن الأسعار الخاصة بخدمة ويندوز 365 وهي موجهة بالأساس حالياً إلى الشركات وأصحاب الأعمال.

أسعار الخدمة:

20 دولار أمريكي شهرياً للجهاز الذي يعمل بذاكرة عشوائية 2 جيجابايت مع سعة تخزين 64 جيجابايت.

128 دولار أمريكي للجهاز بذاكرة عشوائية 32 جيجابايت مع سعة تخزين 512 جيجابايت.

يتم الوصول إلى الجهاز من خلال المتصفح من أي جهاز بما في ذلك أجهزة أبل على اختلافها. ويندوز 365 سوف يدعم كافة التطبيقات والبرامج بما في ذلك التي تتطلب أداءً عالياً مثل برامج تحرير الفيديو.

هذه الأسعار هي الأسعار الخاصة بالشركات والمؤسسات الكبرى أما الأسعار الخاصة بالأفراد فمن المؤكد أنها سوف تكون أقل من ذلك، وسوف يتم الإعلان عنها في وقت لاحق.

هل ستشترك في خدمة مايكروسوفت الجديدة ؟