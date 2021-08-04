سلسلة هواتف OnePlus 7 تتلقى تحديث شامل لإصلاح العديد من الأخطاء وجلب بعض التحسينات لواجهة OxygenOS

تتلقى سلسلة هواتف OnePlus 7 الأربعة تحديث شامل وهو برقم إصدار OxygenOS 11.0.2.1 المستند على نظام أندرويد 11 من أجل إصلاح العديد من المشاكل والأخطاء وتعزيز نظام OxygenOS بعدد هائل من التحسينات المطلوبة.

في البداية وربما جميع مستخدمي هواتف OnePlus 7 على علم شامل بأن هذه الهواتف كانت تعاني من البداية بعدد كبير من المشاكل، سواء كانت لها علاقة باستنزاف سعة الشحن بدرجة مفرطة للغاية أو الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة وكثرة مواجهة العديد من الأخطاء أثناء العمل على التطبيقات وتعطلها المتكرر بين كل حين والأخر وبعض المشاكل الأخرى.

على كل حال، التحديث الجديد يستهدف الهواتف التالي: OnePlus 7 و OnePlus 7 Pro و OnePlus 7T Pro و OnePlus 7T وقد تم حل جميع المشاكل الأكثر شيوعاً في تلك الهواتف من خلال هذا التحديث.

كانت من أبرز المشاكل التي واجهت العديد من المستخدمين هي مشكلة إدارة الحقوق الرقمية DRM التي تسببت في منعهم من بث أي محتوى عالي الدقة على بعض الأنظمة الأساسية مثل خدمة Netflix و Amazon Prime Video وجميعهم كانوا مقيدين فقط بتشغيل المحتوى على جودة SD فقط.

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ولكن بالإضافة إلى ذلك، فقد حصلت جميع هواتف سلسلة OnePlus 7 على تحسينات ملموسة في استهلاك الطاقة، وهي خطوة كانت ضرورية وتعتبر مصدر ارتياح كبير لمستخدمي هواتف السلسلة. أيضاً التحديث يستهدف تحسين وإدارة كيفية تبديد درجات الحرارة، ولكننا سننتظر عدة أيام قليلة حتى نتأكد من تلك التحسينات على أرض الواقع.

في نفس الوقت تم تصحيح الأعطال التي كانت تواجه المستخدمين أثناء استخدام تطبيق إدارة الملفات File Manager ويعد التحديث المستخدمين بأنه أصبح قابل للعمل بدون أدنى مشكلة أو أي أعطال وأن التطبيق أصبح أكثر استقراراً الآن. أيضاً حصل تطبيق الكاميرا على بعض التحسينات وأصبح من الممكن التصوير بملء الشاشة بدون وجود أي تشويش في الصورة.