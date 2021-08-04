أول هاتف من ريدمي يحصل على تصنيف IP68 لمقاومة الماء هو هاتف Redmi Note 10 JE

خلال عام 2021 أطلقت شركة ريدمي (وهي علامة تجارية صينية تابعة لشركة شاومي) عدد كبير من هواتف سلسلة ريدمي نوت 10 – Redmi Note 10 وقد اشتملت هذه السلسلة على الهواتف التالية حتى الآن: Redmi Note 10 و Redmi Note 10S و Redmi Note 10 5G وهاتف Redmi Note 10 Pro والمعروف في الأسواق الهندية باسم Redmi Note 10 Pro Max.

والآن أصدرت شركة ريدمي طراز جديد سيتم إطلاقه في الأسواق اليابانية تحت اسم Redmi Note 10 Japan Edition وهذا هو نفس هاتف Redmi Note 10 5G ولكن مع بعض التعديلات الرئيسية.

إحدى أهم الفروقات بين الإصدار الأصلي والمتغير الياباني أن هاتف Redmi Note 10 Japan Edition يحتوي على شريحة كوالكم سناب دراجون Snapdragon 480 5G بدلاً من شريحة Dimensity 700 5G SoC التي رأيناها في هاتف Redmi Note 10 5G.

تتشابه الشريحتان في تصميم وحدة المعالجة المركزية والتي هي عبارة عن 6 أنوية Cortex-A55 ونواتان Cortex-A76، ولكن الاختلاف هنا أن شريحة Snapdragon 480 5G تحتوي على معالج رسومي طراز Adreno 619 بدلاً من المعالج الرسومي Mali-G57 MC2 المتواجد في شريحة Dimensity 700.

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ولكن إحدى أبرز الفروقات الهامة التي تستحق الذكر هنا هي أن الإصدار الجديد الياباني من هاتف Redmi Note 10 5G حصل على تصنيف عالي لمقاومة الماء والغبار IP68 وهي تقريباً المرة الأولى التي نرى فيها هاتف لشركة شاومي ذات تكلفة متوسطة ويحصل على تصنيف مقاومة الماء الكامل.

الفرق الأخر هو أن سعة البطارية في الهاتف الجديد 4800 ميللي أمبير بدلاً من 5000 ميللي أمبير المتواجدة في الهاتف الأصلي Redmi Note 10 5G. الهاتف الجديد متشابه إلى حد كبير مع الهاتف الأصلي. يمتلك كلتاهما شاشة 6.5 بوصة بلوحة عرض LCD ومعدل تحديث 90Hz بدقة +FHD مع ميزة دعم الشحن السلكي بقوة 18 واط.

بالنسبة لتكوين الكاميرا الخلفية فهي عبارة عن وحدة تصوير ثلاثية، حيث يأتي المستشعر الرئيسي بدقة 48 ميجابيكسل + مستشعر ثانوي بدقة 2 ميجابيكسل + عدسة ماكرو مخصصة بدقة 2 ميجابيكسل. الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابيكسل وهي عبارة عن عدسة في فتحة مثقبة مثبتة في منتصف الشاشة من الأمام مع دعم لميزة الأشعة تحت الحمراء IR ومنفذ 3.5 ملم وماسح لبصمات الأصابع في الخلف.

حتى هذه اللحظة لا توجد معلومات مؤكدة حول الأسعار ولكن من المتوقع أن يتم إطلاق الهاتف في البداية على هيئة طراز يحتوي على 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وسعة تخزين داخلية حجمها 64 جيجابايت، ومن الممكن أن يتم إطلاقه بتكلفة قدرها 199$ دولار أمريكي.