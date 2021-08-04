عائلة مصرية تتربع على عرش أغنى العائلات العربية

كشفت مجلة فوربس العالمية نسخة الشرق الأوسط، عن أغنى العائلات العربية لعام 2021، حيث وصل عدد المليارديرات العرب إلى 22 في قائمة فوربس.

وبحسب المجلة؛ فإن ثروتهم وصلت إلى 55 مليار دولار في منتصف يوليو المنصرم، بينما كانت 47,3 مليار دولار في عام 2020.

وقد سيطرت أربع عائلات عربية على قائمة الأكثر ثراءً وهي “عائلة ساويرس ومنصور من مصر”، وعائلتا “ميقاتي والحريري” من لبنان، ويصل إجمالي ثروات هذه العائلات الأربعة إلى 29 مليارًا.

ويتربع المصري ناصف ساويرس على العرش بصافي ثروة يُقدر بـ 9,1 مليار، ثم اللبنانيان الشقيقان، طه ونجيب ميقاتي بثروة 5,4 مليار و 5,1 مليار، أما أبناء الراحل رفيق الحريري فثروتهم تصل إلى 4,5 مليار.

وتأتي عائلة ساويرس في الصدارة بثروة تبلغ 14 مليار دولار للعائلة المكونة من ناصف ونجيب وسميح والوالد الراحل أنسي ساويرس، وتتنوع أنشطة ثلاثي عائلة ساويرس فهم يعملون في مجالات عدة مثل الاتصالات والسياحة والإسمنت.

وفي المركز الثاني؛ عائلة ميقاتي اللبنانية المكوّنة من الشقيقيْن طه ونجيب، ويملكان ثروة تقدر بـ 5,4 مليار، وهما مؤسسات شركة M1 القابضة ومقرها في بيروت، و يركزان في عملها على مجال الاتصالات وأبراج الهواتف في قارة أفريقيا.

وثالثًا تأتي عائلة منصور المصرية، وهي مكونة من ثلاثة أشقاء هم: محمد، يوسف وياسين منصور، يمتلكون مجموعة منصور الضخمة والتي أسسها والدهم في 1952 وحصل على وكالة شركة جنرال موتورز ثم أصبح أحد أبرز وأهم موزعي سياراتها في العالم منذ عام 1975.

أما العائلة الرابعة فهي عائلة الحريري اللبنانية، وتحديدًا بهاء، أيمن وفهد أبناء الراحل رفيق الحرارة وتبلغ ثروتهم 4,5 مليار دولار.

وبينما يعد ناصف ساويرس الأغنى عربيًا، فإن الجزائري يسعد ربراب هو ثاني أغنى رجل عربي بثروة تقدر بـ 4,8 مليار دولار وهو مالك شركة Cevital أكبر الشركات الخاصة في الجزائر.

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