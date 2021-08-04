من هم الأشخاص المعرضون للإصابة بتجلط الساق

حددت الجمعية الألمانية للأوعية الدموية الفئات الأكثر تعرضاً لتجلط الساق، وقالت إنّ النساء عامةً والحوامل خاصةً، والأشخاص الذين أجروا علميات ألزمتهم الفراش، ومرضى السرطان هم الأكثر تعرضاً لهذا الأمر.

وقالت الجمعية الألمانية إنّ أعراض الإصابة بتجلط الساق تظهر على شكل ألم في باطن القدم، تورم الكاحل أو الساق، تغير لون جلد الساق للأزرق، بالإضافة إلى سخونة الساق.

ودعت الجمعية الألمانية الأشخاص الذين تظهر عليهم هذه الأعراض لمراجعة الطبيب بشكل فوري لمنع وصول الجلطة إلى الرئة، وبالتالي الإصابة بالانصمام الرئوي.

وللوقاية من تجلط الساق طلبت من الناس ممارسة الرياضة بشكلٍ مستمر كالأنشطة الحركية وركوب الدراجات، وارتداء الجوارب الضاغطة.

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