بيومي فؤاد يتعرض لأزمة صحية طارئة

أصيب الفنان المصري بيومي فؤاد أثناء تصويره مشاهده في مسلسل الجار للجار في الإمارات، بوعكة صحية طارئة جعلته يفقد الوعي لمدة يومين.

وأكدّ الفنان المصري في منشورٍ نشره على حسابه الرسمي في موقع إنستغرام عدم إصابته بكورونا كما يشاع، بل إصابته كانت عبارة عن إنفلونزا أدت لشعوره بآلام عامة في جسده.

وتقدم النجم المصري بالشكر لدولة الإمارات على المحبة والرعاية التي أظهرتها له خلال مرضه، وأكدّ بأنّ عدداً كبيراً من الذين اهتموا به لم يعلموا بأنّه ممثل، بل اهتموا به لأنّه ضيف على بلدهم.

يشار إلى أنّ الفنان المصري يصور حالياً مشاهده في مسلسل الجار للجار الذي سيجمعه بالفنانة السورية مرام علي، والفنانة اللبنانية جيسي عبدو.

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