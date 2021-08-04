راغب علامة يحيي الذكرى الأولى لانفجار بيروت بانتقاد المسؤولين

أحيا الفنان اللبناني راغب علامة الذكرى الأولى لانفجار مرفأً بيروت من خلال توجيه انتقادات قاسية للسياسيين اللبنانيين.. حيث نشر السوبر ستار على حسابه الرسمي في تويتر تغريدة عبّر من خلالها عن غضبه من الأوضاع السياسية في لبنان، وأشار إلى أنّ تاريخه بلاده لم يشهد فيما سبق تعرض الطبقة السياسية لهذا الكره والغضب، وأبدى ذهوله من عدم تحرك هذه الطبقة لتحسين الأوضاع في البلاد.

ووصف السياسيين بالمجرمين، وتساءل عن كيفية تأثرهم بأوجاع الناس وهم لا يشعرون بها، موضحاً بأنّ هوايتهم تجويع الشعب اللبناني، وأكدّ بأنّ نهايتهم ستكون قريبة.

يذكر أنّ انفجار مرفأ بيروت الذي وقع يوم 4 أغسطس 2020، وأدى لوفاة 215 مواطن، وإصابة أكثر من 6000 آخرين، بالإضافة لتضرر عدد كبير من المباني الموجودة في المنطقة القريبة من المرفأ.

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