شركة Honor الصينية تطلق هاتف جديد بمواصفات مميزة

كشفت شركة Honor الصينية عن هاتفٍ جديد بمواصفات مميزة أطلقت عليه Magic 3 Pro.. وسينبض بداخل هذا الجهاز معالج Kirin 9000 5G الحديث والمتطور، ونظام تشغيل أندرويد.

زودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة OLED مقاس 6.67 بوصة ودقة عرض 1230* 2676 بيكسل بتردد 120 هرتز، ومعدل سطوع 439شمعةم.

وستضم الشاشة كاميرا أمامية ثنائية العدسة بدقة 13 ميغا بيكسل في حين ستأتي الكاميرا الخلفية رباعية بدقة 50 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 20 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، 15 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة، و8 ميغا بيكسل للكاميرا الرابعة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 و256 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 8 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4400 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أنّ الشركة الصينية لم تكشف عن موعد طرح الهاتف الجديد في الأسواق العالمية ولا عن سعره.

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