شاومي تطلق حاسوب جديد بمعالجات إنتل

أزاحت شركة شاومي الصينية الستار عن حاسوب مميز يعمل بمعالجات إنتل أطلقت عليه RedmiBook 15 Pro.. وسيعمل الجهاز الجديد بمعالج Intel i5-1300H رباعي النوى بتردد 3.1 غيغا هرتز، ونظام تشغيل Windows 10 Home.

وزودت الشركة الصينية الحاسوب الجديد بشاشة 15.6 بوصة ودقة عرض 1080 بيكسل، تحتوي على كاميرا أمامية مناسبة لإجراء مكالمات الفيديو.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الحاسوب بسعة 512 غيغا بايت في حين ستصل مساحة الذاكرة العشوائية ل8 غيغا بايت.

وسيحتوي الحاسوب على بطارية بقوة 46 واط تجعل الحاسوب يعمل لمدة 10 ساعات متواصلة، منفذ USB –A 3.2، منفذ HDMI ، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق الحاسوب الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 675 دولار أمريكي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية