منوعات

تويتر تضيف خاصية جديد تسهل دخول المستخدمين لحساباتهم

تم النشر منذُ 36 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في إطار سعيها لتطوير منصة تويتر، ومساعدة المستخدمين على تسجيل الدخول إليها قامت شركة تويتر بإضافة خاصية تساعد المستخدمين على تسجيل الدخول لحساباتهم في تويتر من خلال حسابات غوغل أو آبل.

ومن خلال الميزة الجديدة لن يكون المستخدمين بحاجة لإضافة بياناتهم بالكامل، وهذا ما سيسهل عملية دخولهم لحساباتهم في تويتر.

وستساهم الميزة الجديدة في جلب عدد كبير من المستخدمين الجدد بسبب سرعة تسجيل الدخول للحسابات وسلاستها.

وأشارت تويتر إلى أنّ الميزة الجديدة ستصل لأجهزة أندرويد خلال الفترة المقبلة، على أن تتاح خلال وقت لاحق لمستخدمي نظام أي أو إس.

يذكر أنّ تويتر قامت خلال الفترة الماضية بإضافة مجموعة من الميزات التي من شأنها جذب أكبر عدد من المستخدمين للمنصة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك