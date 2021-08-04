تويتر تضيف خاصية جديد تسهل دخول المستخدمين لحساباتهم

في إطار سعيها لتطوير منصة تويتر، ومساعدة المستخدمين على تسجيل الدخول إليها قامت شركة تويتر بإضافة خاصية تساعد المستخدمين على تسجيل الدخول لحساباتهم في تويتر من خلال حسابات غوغل أو آبل.

ومن خلال الميزة الجديدة لن يكون المستخدمين بحاجة لإضافة بياناتهم بالكامل، وهذا ما سيسهل عملية دخولهم لحساباتهم في تويتر.

وستساهم الميزة الجديدة في جلب عدد كبير من المستخدمين الجدد بسبب سرعة تسجيل الدخول للحسابات وسلاستها.

وأشارت تويتر إلى أنّ الميزة الجديدة ستصل لأجهزة أندرويد خلال الفترة المقبلة، على أن تتاح خلال وقت لاحق لمستخدمي نظام أي أو إس.

يذكر أنّ تويتر قامت خلال الفترة الماضية بإضافة مجموعة من الميزات التي من شأنها جذب أكبر عدد من المستخدمين للمنصة.

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