الدنمارك تسمح بقتل دب أبيض هاجم الناس عدة مرات

دعا الجيش الدنماركي سكان منطقة شمال شرقي غرينلاند لقتل دب أبيض هاجم البشر عدّة مرات عند رؤيتهم له.

وقالت السلطات المحلية إنّ الدب هاجم في آخر مرة فريق تصوير يقطن في محطة بشمال غرينلاند تقع على بعد 400 متر من قاعدة دانبورغ العسكرية الصغيرة.

وأشار الجيش إلى أنّ الهجوم أدى لإصابة أحد الأشخاص بجروح بسيطة في يده قبل أن يقوم أصحابه بإبعاده بواسطة مسدسات الإنذار، ونقل المصاب للمستشفى من أجل تلقي العلاج.

وكان الدب قد قام في وقتٍ سابقٍ بشن 5 هجمات على البشر، وهذا ما دفع الجيش لاعتباره من أصحاب السوابق.

يذكر أنّ حوادث الدببة على البشر بدأت تظهر في المنطقة بعد انحسار جليد غرينلاند بسبب بحث الدببة عن الطعام.

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