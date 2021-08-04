واتس اب يطلق ميزة العرض لمرة واحدة View Once – تعرف عليها!

قام واتس اب بإطلاق ميزة جديدة تعرف باسم العرض لمرة واحدة View Once والتي تجعل الصور ومقاطع الفيديو تختفي من تلقاء نفسها بعد استقبالها وعرضها مباشرةً من قِبل الطرف الآخر.

هذه الميزة كانت متاحة في النسخة التجريبية من تطبيق واتس اب لمدة عدة أشهر، والآن باتت متاحة لجميع المستخدمين حول العالم، فقط تأكد من تحديث واتس اب لآخر إصدار حتى تتمكن من الاستمتاع بتلك الميزة.

ميزة العرض لمرة واحدة View Once في واتس اب

هي ميزة جديدة سوف تجعل الصور ومقاطع الفيديو تختفي ذاتياً بمجرد فتحها وعرضها مرة واحدة فقط. هي تعتبر ميزة مهمة ضمن مزايا الأمن والخصوصية في التطبيق وخاصة إن كانت مقاطع الفيديو أو الصور تحتوى على معلومات حساسة.



في العادة عند إرسال مقاطع الفيديو أو الصور إلى مستخدم آخر عبر واتس اب يتم تنزيلها و حفظها على الجهاز. بخلاف الميزة الجديدة التي عند تفعيلها ستجعل الصور ومقاطع الفيديو تختفي بمجرد عرضها.

كيفية استخدام الميزة الجديدة في واتس اب

تأكد من تحديث واتس اب لديك لآخر إصدار متاح على الايفون أو الأندرويد، ثم قم باختيار فيديو أو صورة لإرسالها لأحد جهات الاتصال لديك.



سوف تلاحظ وجود أيقونة عليها رقم 1 في إشارة لخاصية العرض لمرة واحدة View Once، قم بالضغط عليها من أجل تفعيلها.

لاحظ بعد تفعيل تلك الخاصية وإرسال الصورة أو الفيديو ما يلي:

الفيديو أو الصورة ستكون متاحة للعرض مرة واحدة فقط.

لن يتم حفظها على جهاز المستلم.

لن يستطيع المستلم إعادة توجيه الرسالة إلى مستخدم آخر أو تمييزها بنجمة.

بالإمكان عمل لقطة شاشة للرسالة التي قمت بإرسالها أو تصوير فيديو للشاشة دون علمك.

تنتهي صلاحية الرسالة المرسلة بتلك الخاصية في غضون 14 يوماً في حالة عدم فتحها.

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