ولادة 3 توائم متطابقة ببويضة واحدة ومشيمة واحدة بنيوجيرسي

يتكيف زوجان في ولاية نيوجيرسي مع تغيير كبير بعد ولادة مجموعة من ثلاثة توائم متطابقة، في حالة نادرة في مستشفى بنسلفانيا.

قال الوالدان مارك بودروج وغابرييلا موسكويرا من بلدة غلوستر، إن التوائم متعددة في عائلة الأم، لكنهم صُدموا عندما أخبرهم الأطباء أنهم يتوقعون فتيات متطابقات عددهن ثلاثة.

وأوضح الأب “مارك” أنه ظل لمدة ثلث ساعة على الأقل في حالة من الدهشة وعدم القدرة على الحديث، ولا يدري ما الذي يمكن أن يكون عليه ردّ فعله بعد وصول ثلاثة توائم متطابقة.

أخبر الأطباء الوالدين أنهم يتعاملون مع موقف غير عادي للغاية.

وقال الأب مارك بودجروج: “إنهما من نفس البويضة، ويتشاركون نفس المشيمة مع ثلاثة أكياس منفصلة للجنين، إنه أمر نادر للغاية، لا تكاد توجد دراسات لحالة مشابهة”.

تدخلت مستشفى جامعة بنسلفانيا في فيلادلفيا وعرضت تقديم الرعاية قبل الولادة وبعد الولادة.

وأضاف بودروج: “قالوا لي يا رفاق أنتم قادمون إلى هنا، نريد أن نحمل معكم هذه المسؤولية، إنها حالة نادر جدًا، وشديدة الخطورة”.

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