رحيل الفنانة المصرية فتحية طنطاوي

فقد الوسط الفني المصري الفنانة القديرة فتحية طنطاوي التي توفيت إثر إصابتها بجلطة قلبية.

ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنانة الراحلة، وأكدّت بأنّ جثمانها تم تشييعه من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر.

ونشر ابنها الملحن الموسيقي محمد سعد خبر الوفاة على حسابه الرسمي في موقع فيس بوك حيث قال: رحلت من كنت أكرم بسببها، ووصف والدته بالحنونة والطيبة.

وتعدّ الفنانة الراحلة من أبرز ممثلات جيل السبعينيات والثمانينات، حيث قدّمت خلال مسيرتها الفنية أكثر من 140 عملاً درامياً، ونالت مجموعة كبيرة من الجوائز والتكريمات.

ومن أبرز الأعمال التي قدمتها الفنانة الراحلة البخيل وأنا، سلسال الدم، صرخة أنثى، عباس الأبيض في اليوم الأسود، الناس في كفر عسكر، ديل السمكة، اضحك الصورة تطلع حلوة، لحم رخيص، السجينة 67، الطوق والأسورة.

يذكر أنّ آخر ظهور للفنانة الراحلة كان في مسلسل أبو جبل الذي عرض عام 2019، حيث شاركت فيه كضيفة شرف.

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