إليكم مواصفات هاتف موتورولا الجديد

رفعت شركة موتورولا الأمريكية النقاب عن هاتفٍ جديدٍ بمواصفات مميزة أطلقت عليه Defy.

وسينبض بداخل هذا الجهاز معالج Snapdragon 662 ثماني النوى، ومعالج رسوميات Adreno 610، ونظام تشغيل أندرويد.

وزودت الشركة الأمريكية الهاتف بشاشة IPS LCD مقاس 6.5 بوصة ودقة عرض 720*1600 بيكسل، ومعدل سطوع 270 شمعةم، وستضم الشاشة كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي رباعية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 48 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة والرابعة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 64 غيغا بايت قابلة للزيادة من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 4 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أنّ موتورولا لم تكشف عن موعد طرح الهاتف الجديد في الأسواق العالمية ولا عن سعره.

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