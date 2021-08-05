علماء بريطانيون يحذرون من متحور لكورونا يهزم اللقاحات

توقع علماء بريطانيون ظهور متحور جديد من فيروس كورونا قادر على هزيمة اللقاحات وإعادة العالم لنقطة البداية في حربه ضد الفيروس السريع الانتشار.

وقال العلماء في تحليلهم الذي نشر في المجموعة الاستشارية العلمية الرسمية لحكومة المملكة المتحدة إنّ العالم على موعد لظهور متحور جديد لفيروس كورونا يصعب القضاء عليه، ويصعب عمل اللقاح ويحد من تأثيرها.

وأشار الباحثون لأنّ عدداً من المتحورات التي ظهرت خلال الفترة الماضية أظهرت قابلية أقل للتأثر بالمناعة المكتسبة من اللقاح، وبأنّ قدرة هذه المتحورات على مقاومة اللقاحات ستزداد مع زيادة انتشار اللقاحات.

ودعا العلماء في ختام تقريرهم الدول العالمية للعمل على حد من انتشار فيروس كورونا، وإنتاج لقاحات ترفع مستويات المناعة في الأجسام البشرية لتكون قادرة على تحمل الفيروس ومواجهته.

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