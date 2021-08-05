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جديد واتس آب ميزة عرض الصور ومقاطع الفيديو لمرة واحدة

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة فيس بوك الأمريكية عن ميزة جديدة في تطبيق واتس آب تتيح عرض الصور ومقاطع الفيديو لمرة واحدة فقط.
وقالت الشركة الأمريكية إنّ الميزة الجديدة ستعمل على حذف الصور ومقاطع الفيديو بعد أن يستلمها المستخدم ويشاهدها لمرة واحدة.

ولتفعيل هذه الميزة يجب أن يضغط المرسل على زر 1 الموجود على يسار زر الإرسال، ليراها المستخدم لمرة واحدة قبل أن تصبح صورة متلاشية.

وكانت فيس بوك قد كشفت في وقتٍ سابقٍ عن اختبارها هذه الميزة لشهرٍ واحدٍ في عدة بلدان عالمية.
يذكر أنّ الشركة الأمريكية ستطلق الميزة الجديدة لجميع المستخدمين بشكلٍ تدريجي خلال الفترة المقبلة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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