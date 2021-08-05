جديد واتس آب ميزة عرض الصور ومقاطع الفيديو لمرة واحدة

كشفت شركة فيس بوك الأمريكية عن ميزة جديدة في تطبيق واتس آب تتيح عرض الصور ومقاطع الفيديو لمرة واحدة فقط.

وقالت الشركة الأمريكية إنّ الميزة الجديدة ستعمل على حذف الصور ومقاطع الفيديو بعد أن يستلمها المستخدم ويشاهدها لمرة واحدة.

ولتفعيل هذه الميزة يجب أن يضغط المرسل على زر 1 الموجود على يسار زر الإرسال، ليراها المستخدم لمرة واحدة قبل أن تصبح صورة متلاشية.

وكانت فيس بوك قد كشفت في وقتٍ سابقٍ عن اختبارها هذه الميزة لشهرٍ واحدٍ في عدة بلدان عالمية.

يذكر أنّ الشركة الأمريكية ستطلق الميزة الجديدة لجميع المستخدمين بشكلٍ تدريجي خلال الفترة المقبلة.

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