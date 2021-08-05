كورونا يضرب أسرة الفنان مصطفى كامل

كشفت مصادر صحفية مصرية عن إصابة الفنان مصطفى كامل وجميع أفراد أسرته بفيروس كورونا.

وأشارت المصادر إلى أن الفنان المصري نقل إلى مستشفى العجوزة رفقة ابنته التي تعاني من إصابة شديدة بالفيروس السريع الانتشار.

وأوضحت المصادر بأنّ الحالة الصحية لباقي أفراد العائلة مستقرة، وبأنّهم يخضعون للعزل المنزلي.

وتفاعل عشاق النجم المصري مع الخبر بشكلٍ كبير من خلال الدعاء بالشفاء العاجل له، ولعائلته.

وكان النجم المصري قد أطلق قبل مدّة أغنية ضحكتي التي تعدّ ثاني أغاني ألبومه الجديد وجع قلبي، والتي حققت نجاحاً جيداً حيث أبدى عشاقه إعجاباً كبيراً بكلماتها وألحانها.

وأغنية ضحكتي من كلمات وألحان مصطفى قمر، وتوزيع حسن سراج.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية