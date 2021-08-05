دراسة: التطبيقات التجارية تحتوي على ثغرات أمنية خطيرة

أظهر بحث جديد، نشر الأربعاء، أن عددًا من التطبيقات التجارية الشائعة في فئات تتراوح ما بين المتصفحات إلى تطبيقات المراسلة والتطبيقات الاجتماعية؛ تحتوي جميعها على مكونات مفتوحة المصدر بها ثغرات أمنية.

وجدت الدراسة التي أجراها معهد “أوسترمان ريسرش فور جراما تيك” أنه من بين المعروض التجاري الأكثر شيوعًا والبريد الإلكتروني ومشاركة الملفات والتطبيقات الاجتماعية عبر الإنترنت وتطبيقان المراسلة التي تم اختبارها يحتوي 85 بالمائة على ثغرة خطيرة واحدة على الأقل.

قال مايكل سامبسون، كبير المحللين في “أوسترمان”: “غالبًا ما تشتمل تطبيقات البرامج التجارية الجاهزة على مكونات مفتوحة المصدر ، يحتوي الكثير منها على مجموعة من الثغرات الأمنية المعروفة التي يمكن استغلالها بواسطة البرامج الضارة ومع ذلك لا يكشف البائعون غالبًا عن وجودها”.

وأضاف: “هذا النقص في الرؤية في التطبيقات المنتشرة والتي سيتم نشرها هو في الأساس قنبلة موقوتة تزيد من المخاطر الأمنية للمؤسسة، وإمكانية الانقضاض من قبل مجرمي الإنترنت”.

كانت الاجتماعات عبر الإنترنت وعملاء البريد الإلكتروني ضمن الفئات الأكثر تعرضًا لخطر هذه الثغرات.

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