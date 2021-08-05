9 نصائح للحد من ارتفاع درجة حرارة الهاتف في فصل الصيف

ارتفاع درجات الحرارة هي مشكلة شائعة تواجه كافة أنواع الهواتف الذكية وتحديداً في فصول السنة الحارة. وعلى الرغم أن هناك أسباب وعوامل كثيرة قد تكون هي السبب في هذه المشكلة، إلا أن جميع الشركات المصنعة للهواتف الذكية تتفق على رأي واحد فقط حين مواجهة هذه المشكلة وهو من الضروري إغلاق الهاتف تماماً حينما تشعر أن حرارته مرتفعة.

ولكن ماذا تفعل لو كنت لا تريد إغلاق الهاتف، على سبيل المثال أن تكون منتظر مكالمة هاتفية ضرورية أو أن زر الطاقة مُعطل وتواجه مشكلة دائماً في فتح وقفل الهاتف بسبب هذا الزر.

جدير بالذكر أن هناك طرق تُمكنك من إغلاق هاتف الأندرويد بدون الضغط على زر الطاقة إطلاقاً. ولكن حتى لا نبتعد عن المحتوى الأساسي لمقالتنا هذه، دعونا نستعرض لكم مجموعة من أهم النصائح الإيجابية للحد من ارتفاع درجة حرارة الهاتف.

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1- توقف عن استخدام الهاتف

أفضل سيناريو من الممكن أن تتبعه حين ارتفاع درجة حرارة هاتفك هو أن تتوقف عن استخدامه لفترة من الوقت. هناك بعض الاستخدامات بعينها التي تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الهاتف بجنون ومن أهمها ممارسة الألعاب على الهاتف أو أثناء التصوير.

في نفس الوقت إذا كنت تحاول شحن هاتفك فمن الضروري عدم استخدامه أثناء الشحن، لأنك بهذا الشكل لن تتسبب في ارتفاع درجة حرارته فحسب، وإنما ستتسبب في بطء عملية الشحن أيضاً.

2- ابتعد عن أي مصدر للحرارة

هناك العديد من المصادر التي قد تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الهاتف عن حدودها الطبيعية، ومن أهمها أشعة الشمس الساطعة، أو نسيان الهاتف في درج السيارة أو تركه أسفل غطاء أو بطانية ثقيلة. جميع هذه العوامل تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الهاتف عن حدوده الطبيعية.

3- تقليل معدلات سطوع الشاشة

الشاشة من أهم العوامل في التهام سعة شحن البطارية وارتفاع درجة حرارة الهاتف. فإذا كان هاتفك يعاني من ارتفاع درجة حرارته أثناء الاستخدام ولا تستطيع تركه لحاله لفترة زمنية حتى يبرد، فعلى الأقل يمكنك تقليل معدلات سطوع الشاشة أو الاعتماد على السطوع التلقائي Adaptive Brightness.

4- قم بإغلاق جميع التطبيقات الموجودة في الخلفية

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بطبيعة الحال النشاط الزائد في الخلفية يتسبب في إضافة عبء إضافي على نظام التشغيل، وبالتالي التهام سعة شحن أكبر ومساحة أكبر من ذاكرة الرامات وإضافة عبء على المعالج المركزي.

أفضل طريقة لتتمكن من فحص الأمر بنفسك، توجه إلى تطبيق الإعدادات ثم البطارية وراقب مدى استخدام التطبيقات للبطارية لكي تعلم من هم الجناة المتسببين في التهام أكبر سعة من شحن البطارية وتأكد أنهم هم المسؤولين عن ارتفاع درجة حرارة الهاتف أيضاً.

ولذلك من الضروري دائماً أن تتأكد من إغلاق التطبيقات التي قد تكون قيد التشغيل في الخلفية عندما تتوقف عن استخدامها.

5- قم بتعطيل سبل الاتصالات المختلفة

بكل تأكيد تعطيل سبل الاتصال مثل الواي فاي والبلوتوث ممكن أن يساعد كثيراً في خفض درجة حرارة الهاتف. إذا كنت لا تنتظر أي مكالمة هاتفية يمكنك أيضاً تفعيل وضع الطيران لبعض الوقت حتى تتأكد من برودة الهاتف.

6- قم بتعطيل وضع الأداء العالي أو وضع الألعاب

معظم الهواتف في الوقت الحالي توفر أوضاع تشغيل مختلفة ومن بينها وضع الأداء العالي والذي قد يأتي باسم Performance Mode أو High Performance ووضع الألعاب ويأتي غالباً تحت اسم Gaming Mode.

كلا الوضعين من أوضاع التشغيل تضع حمل ثقيل جداً على خصائص المعالجة بالهاتف وتحديداً المعالج المركزي والرسومي من أجل القدرة على تشغيل الألعاب بشكل أفضل والاستمتاع بأداء أسرع وأكثر سلاسة.

ولكن للأسف هذه الأوضاع تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الهاتف والتهام سعة البطارية بشكل أسرع. وبالتالي ننصحكم اختيار الوضع المحسن Optimized Mode.

7- توقف عن شحن الهاتف لفترة من الوقت

هذه النقطة قد تتطلب الحديث عنها باستفاضة، ولكن لكي نختصر عليكم الأمر، فإن أكثر الهواتف التي تعتمد على مزايا الشحن السريع ترتفع درجات حرارتها أثناء عملية الشحن. ولذلك إذا كنت تعتمد على شحن هاتفك عن طريق جدار الحائط (الشاحن الأصلي) فعلى الأقل لا تضع هاتفك على وسادة ساخنة أو أريكة أو سرير لأن هذه الأشياء تتسبب في ارتفاع درجة حرارة البطارية.

يمكنك تركه على سطح صلب أو زجاجي. في نفس الوقت يمكنك استبدال نمط الشحن من خلال شحنه بواسطة الكمبيوتر أو الشحن اللاسلكي في حالة دعم الهاتف. للأسف الشحن عن طريق الكمبيوتر قد يكون بطيء ولكنه لا يتسبب في ارتفاع درجة حرارة البطارية مثلما تفعل تقنيات الشحن السريع.

8- تخلص من الجراب أثناء الشحن

إذا لاحظت أن درجة حرارة هاتفك مرتفعة جداً، فيمكنك تركه أسفل مروحة تبريد أو في غرفة باردة، ولكن الأهم من ذلك هو إزالة الجراب (الحافظة) لأنها تتسبب في كبت درجات الحرارة المرتفعة وعدم تبديدها بشكل اسرع.

9- تأكد من حصول هاتفك على أخر التحديثات

هناك العديد من شرائح المعالجة سواء من كوالكم أو MediaTek التي تعاني بالفعل من مشكلة ارتفاع درجة الحرارة، للأسف لا يمكنك فعل أي شيء حيال هذا الأمر. ولكن تقوم الشركات المصنعة بطرح تحديثات باستمرار من أجل معالجة هذا النوع من المشاكل. ولذلك تأكد دائماً أن هاتفك يحصل على أخر التحديثات الجديدة أول بأول.

كلمة أخيرة

من الضروري أيضاً أن تتأكد أن هاتفك خالي من أي فيروسات أو برامج احتيالية أو أي نوع من برامج التجسس لأن هذه البرامج والتطبيقات تعمل بشكل دائم في الخلفية وتضع عبء كبير على الهاتف مما يتسبب له في ارتفاع درجة حرارته.

حاول ألا تعتمد على متاجر التطبيقات سوى المتاجر الرسمية فقط في تنزيل تطبيقاتك. قم باستخدام تطبيق موثوق لمكافحة الفيروسات وقم بفحص الهاتف وتأكد من نظافته من أي فيروسات. أما إذا اتضح أن هاتفك يحتوي على فيروسات ولم تتمكن تطبيقات مكافحة الفيروسات من إزالتها، فللأسف خيارك الوحيد هو إعادة ضبط المصنع للهاتف.