رسمياً – الإعلان عن تحفة شاومي Mi Mix 4 خلال حدث يوم 10 أغسطس

منذ فترة ليست بعيدة كانت هناك بعض التسريبات التي تشير إلى أن شركة شاومي تستعد للإعلان عن مجموعة جديدة من الأجهزة اللوحية، جنباً إلى جنب مع هاتف ذكي جديد من فئة الهواتف الرائدة “الفلاج شيب” ولكن يبدو أن الأمر أصبح بشكر رسمي. حيث أكدت الشركة على موقع Weibo الصيني أنها ستقوم بالإعلان عن هاتف Mi Mix 4 خلال حدث يوم 10 أغسطس في الصين.

بالرغم من ذلك الشركة لم تذكر في الخبر الصادر على موقع Weibo أي معلومات حول الأجهزة اللوحية القادمة، شاومي تلتزم الصمت بخصوص هذا الأمر بالتحديد، ولكن بعض المصادر التقنية تؤكد على أن الأجهزة اللوحية قادمة هي الأخرى قبل نهاية الشهر الجاري.

أعلنت شاومي من خلال موقع Weibo عن موعد الحدث الرئيسي القادم بتاريخ يوم 10 أغسطس في الصين برئاسية مؤسس الشركة Lei Jun الساعة السابعة والنصف بتوقيت وسط أمريكا، وسوف يغطي هذا الحدث مجموعة جديدة من المنتجات الأخيرة لشركة شاومي، جنباً إلى جنب التركيز على أصعب 10 قرارات اتخذها مؤسس الشركة منذ بداية مشواره مع شاومي.

على كل حال سيتم ظهور هاتف شاومي Mi Mix 4 وجهاز Mi Pad 5 لأول مرة خلال هذا الحدث. الأمر الذي يجعلنا نعتقد أننا قريبين للغاية من إطلاق الجهاز اللوحي الجديد هو عدد التسريبات والكثير من الأخبار التي تتداولها الصحف والمجلات التقنية على الإنترنت بخصوص الجهاز.

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أما بالنسبة لهاتف mi Mix 4 فهناك العديد من الأدلة في رموز واجهة MIUI 13 التي تشير على وجود هاتف رائد بكاميرا تحت الشاشة. على كل حال هذا هو كل ما لدينا من معلومات حول حدث شاومي القادم.

هذه الشهر بالتحديد سيشهد ازدحاما غير مسبوق في عمليات إطلاق الأجهزة الجديدة، خاصة وأن سامسونج تستعد لحدث Unpacked الثاني هذا العام والمتوقع إطلاقه يوم 11 أغسطس والذي سيتم الكشف فيه عن هواتف سامسونج القابلة للطي والجيل الجديد من الساعات الذكية للشركة.