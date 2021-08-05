ما هي تقنية الوايفاي WiFi 6E الثورية القادمة في ايفون 13 ؟

هواتف ايفون 13 القادمة سوف تزودها ابل بأحدث التقنيات ومنها تقنية الوايفاي الجديدة WiFi 6E والتي سوف تعد طفرة كبيرة قد تعادل الطفرة التي أحدثتها تقنية 5G في هواتف ايفون 12.

تقنية الوايفاي تقنية عالمية، وإذا كان هاتفك أو أي جهاز آخر تمتلكه يدعم الاتصال اللاسلكي عبرها فهذا يعني أن بالإمكان توصيله بأي شبكة وايفاي وهذا بفضل الاتحاد العالمي للوايفاي WiFi Alliance المسئول عن منح التراخيص للأجهزة ووضع المعايير والإشراف على تطوير تقنية الوايفاي.

حالياً تعتبر أحدث تقنيات الوايفاي المتوفرة للجمهور تقنية WiFi 6 وقد تمت تسميتها بهذا الاسم تسهيلاً على الجمهور بعد أن كانت تحمل أسماءً مثل 802.11b أو ax وغيرها.

تقنية WiFi 6 تعتبر تقنية حديثة العهد نسبياً إذ تم إطلاقها عام 2019 من أجل اتصال وايفاي ثابت وسريع. تقنية WiFi 6E مبنية عليها مع بعض التطويرات كالانتقال إلى اتصال الوايفاي بتردد 6 جيجاهرتز وقد تم الإعلان عنها في مطلع عام 2020.

تقنية WiFi 6E سوف تتيح اتصال وايفاي ملائم لكافة احتياجات المستخدمين من بث الفيديو بجودة 4K من نتفلكس إلى إجراء مكالمات فيديو عالية الجودة إلى الأجهزة المنزلية المعتمدة على الوايفاي.

تقنية WiFi 6E سوف تتيح سرعات اتصال أكبر ومدى أوسع للتغطية وكذلك استيعاب عدد أكبر من الأجهزة في آن واحد فضلاً عن تقليل مدة التأخير Latency Period لأقل حد.

للاستفادة من تلك التقنية بشكل كامل يجب أن يكون لدينا جهاز راوتر مرخص للعمل بتلك التقنية وقبل ذلك يجب أن تدعمها الشركات المزودة لخدمة الإنترنت Internet Service Providers المعروفة اختصاراً باسم ISPs.

في الأخير يأتي دور الأجهزة التي بين يدينا والتي تكتمل بها الدورة إن كانت مؤهلة للاستفادة من تقنية WiFi 6E وهو ما تنوي ابل فعله مع هواتف ايفون 13 القادمة.

قد لا تكون التقنية متوفرة في نطاقك الجغرافي في الوقت الحالي وقد يأخذ الأمر شهوراً أو سنوات حتى يحدث ذلك، لكن حينها سوف تكون هواتف ايفون 13 وما يليها مؤهلة للاستفادة منها.

بالإضافة إلى ثبات وسرعة الاتصال عبر وايفاي 6E وكذلك التغطية الأوسع، فسوف تكون تلك التقنية ذلت فائدة عظيمة لربط أجهزة وملحقات الواقع المعزز AR والواقع الافتراضي VR بأجهزة الايفون.