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حطمت رقمًا قياسيًا.. إستونية تسبح 18,6 ميلاً بزعنفة واحدة

تم النشر منذُ 33 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

احتفلت سبّاحة إستونية بعيد ميلادها الثلاثين بالسباحة لمسافة 18,6 ميلاً مع قطعة قماشية واحدة وتحطيم الرقم القياسي العالمي في موسوعة غينيس.

ارتدت ميريل ليفاند زعنفة واحدة تشبه ذيل حورية البحر، في ميامي بيتش، بفلوريدا، وذهبت للسباحة لمدة 9 ساعات و19 دقيقة لتحقيق مسافة قياسية بلغت 18,6 ميلاً.

احتفظت ليفاند سابقًا بالرقم القياسي في عام 2019 ، عندما سبحت لمسافة 6,2 ميل مع زعنفة واحدة، وفي عام 2020، عندما سبحت مسافة 12,8 ميلًا.

وقالت ليفاند السباحة التي حطمت الرقم القياسي، إنها كانت تهدف إلى زيادة الوعي بالتلوث البحري.

قالت لموسوعة غينيس للأرقام القياسية: “هناك الكثير من القمامة على الشاطئ، يجب أن تزيل القمامة الخاصة بك”.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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