لا أحد يستطيع أن ينكر أو ويندوز 10 هو نظام تشغيل رائع وسريع ويدعم مكونات الهاردوير الحديثة بسهولة شديدة ودون أن تحتاج إلى البحث عن التعريفات البرمجية وما إلى ذلك. ومع ذلك فهو مثله مثل أي نظام تشغيل أخر، فهو ليس مثالياً، فغالباً ما تواجه معه العديد من المشاكل.

على سبيل المثال أن يتجمد النظام ويتوقف عن الاستجابة بشكل صحيح أو يعاني المعالج المركزي أو قرص التخزين من الاستهلاك المرتفع دون سبب واضح أو تكتشف أن هناك بعض البرامج المشبوهة التي لا تعرف من المسؤول عن تثبيتها. فعند مواجهة أي مشكلة من تلك السيناريوهات، لا يكون أمامنا سوى خيار واحد وهو اللجوء لمدير المهام Task Manager.

ولكن أحياناً حتى مدير المهام في الويندوز يتعرض للمشاكل ويتوقف عن الاستجابة. وبالتالي قررنا أن نبحث عن البدائل الآمنة والموثوقة التي يمكننا الاعتماد عليها لمراقبة المهام في ويندوز باحترافية، بالإضافة إلى ذلك فهي مجانية بالكامل. فهيا بنا لنتعرف على أفضل 4 أدوات بديلة Task Manager لإدارة المهام في ويندوز باحترافية.

قد يهمك: كيف تعرف إن كان جهازك سيدعم تشغيل ويندوز 11 الجديد أو لا؟

1- Process Explorer

Process Explorer هي أداة مجانية تم تطويرها بواسطة شركة SysInternals والتي قامت شركة مايكروسوفت بالاستحواذ عليها ولكن لا تزال أداة Process Explorer متوفرة للتحميل والتثبيت على أغلب أنظمة التشغيل.

الأداة مساحتها صغيرة جداً لا تتعدى 2.5 ميجا وتعرض لك جميع العمليات والمهام المتواجدة في الخلفية ويمكنك بسهولة التعرف على أكثر العمليات التي تستهلك موارد الهاردوير من خلال مظهر التسلسل الهرمي الملون. بالإضافة إلى ذلك يمكنك بسهولة قتل العمليات أو البرامج التي تتسبب في أي مشاكل معك.

السعر : مجاني

إضغط هنا للتحميل

2- Process Hacker

هي أداة أخرى بديلة لمدير المهام مفتوحة المصدر تمكنك من إدارة العمليات والمهام في ويندوز بسهولة شديدة. جدير بالذكر أن هناك أكثر من إصدار واحد للأداة، حيث يمكنك الاعتماد على الأداة التي توفر ملف exe. للتثبيت على الويندوز أو على النسخة المحمولة Portable التي يمكنك إضافتها على قطعة فلاش USB.

للأسف الجانب السلبي الوحيد أنها لا تحصل على الدعم المستمر من المطورين وأخر إصدار من الأداة تم طرحه في عام 2016 ولكن الأداة تعمل على جميع أنظمة تشغيل ويندوز بسلاسة تامة.

السعر : مجاني

إضغط هنا للتحميل

3- Task Manager DeLuxe

في رأيي الشخصي هذه الأداة من أفضل أدوات بديلة Task Manager. حيث يتوافر كل شيء أمامك في واجهة رسومية بسيطة وبديهية ولكن ستحتاج لبعض الوقت حتى تعتاد على استخدامها وتدرك أهمية جميع وظائفها.

ستجد في الركن الأعلى من ناحية اليمين أكثر العمليات التي تستهلك موارد الهاردوير مع النسبة بالتحديد ورسوم بيانية توضح لك هذه النسبة بالتفصيل والأفضل من ذلك أن هناك عداد لسرعة التحميل والرفع الخاصة بالإنترنت ويمكنك النقر أيضاً على تبويب Performance للحصول على معلومات أدق وبالتفصيل عن جميع العمليات وبواجهة رسومية ورسوم بيانية أفضل.

السعر : مجاني

إضغط هنا للتحميل

4- System Explorer

الأداة الرابعة والأخيرة هي System Explorer وهي ليست مثل الأدوات الأخرى ولكنها بديل بسيط وسهل الاستخدام لمن يريد مراقبة جميع العمليات الحالية التي تستهلك موارد الهاردوير بطريقة بسيطة دون إضافات. ولحسن الحظ أن هناك نسخة محمولة من الأداة لإضافتها على قطعة فلاش USB.

يمكنك النقر من الأعلى على تبويب Performance للحصول على رسوم بيانية توضح نسبة استهلاك المعالج المركزي وذاكرة الوصول العشوائي وقرص التخزين. أيضاً يمكنك النقر على علامة الجمع + لإضافة العديد من الخيارات داخل الواجهة الرئيسية للأداة.

السعر : مجاني