مادس ميكلسن يتألق في الدراما الانتقامية الفكاهية “Riders of Justice”

قدم المخرج الدنماركي أندرس توماس جنسن العمل الدرامي “Riders of Justice” في البداية باعتباره فيلم إثارة يقوم على فكرة الانتقام.

ولعب مادس ميكلسن دور المحارب العسكري المخضرم ماركوس، الذي يبدو أن اضطراب ما بعد الصدمة الذي يعاني منه واضح للجميع باستثناء نفسه وضباطه القياديين، الذين يطلبون منه تمديد جولته الخارجية لمدة ثلاثة أشهر أخرى.

بعد فترة وجيزة؛ قتلت زوجته في حادث قطار، وكانت ابنتهما المراهقة ماتيلد حاضرة ، لكنها نجت ، وكذلك عبقري الإحصاء أوتو، الذي تخلى عن مقعده لزوجة ماركوس قبل لحظات من الحادث.

بمساعدة اثنين من زملائه المهووسين “غريبي الأطوار”، الناجي من سوء المعاملة لينارت والسمنة ، إيمينثالر كريه الفم بشكل مذهل؛ اكتشف أوتو أن حادث القطار لم يكن، في الواقع، مصادفة، بل مخطط له من قبل عصابة الدراجات النارية الفخرية “وجماعة الجريمة المنظمة” للتخلص من شاهد رئيس في المحاكمة القادمة لرئيس ناديهم، كورت أولسن.

يبدو أن “حقائق” أوتو تتراكم، لكن تم الحصول عليها بشكل غير قانوني ولا يمكن نقلها إلى الشرطة؛ لذا توجه الثلاثة غريبو الأطوار إلى منزل ماركوس، حيث أوضحوا أنهم يعتقدون أن زوجته كانت ضحية بريئة لعملية اغتيال مخطط لها بعناية.

ويتعهد ماركوس بالانتقام، ويوافقون هم على مساعدته.

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