سماعة الأذن اللاسلكية لسامسونج Galaxy Buds 2 تحصل على تصنيف IP أعلى لمقاومة الماء

على مدار الأسابيع القليلة الماضية قمنا بتغطية العديد من الأخبار والتسريبات التي تخص سماعة الأذن اللاسلكية القادمة لشركة سامسونج Galaxy Buds 2 ولكن اليوم لدينا معلومات جديدة حول مواصفات السماعة. ولكن ما ينبغي لفت نظركم له هو أن هذه التسريبات مقدمة من موقع تايواني في الاساس.

بادئ ذي بدء سماعة الأذن اللاسلكية Galaxy Buds 2 تحصل على تصنيف IPX7 لمقاومة الماء، تماماً مثل سماعة الأذن اللاسلكية سامسونج جالكسي Buds Pro، مما يعني أنها ستكون قادرة على تحمل جلسات الرياضة المُكثفة وإجراء التمارين الرياضية في الهواء الطلق والركض تحت المطر.

بالرغم من ذلك، كنا قد حصلنا من بعض المصادر الأخرى على معلومات تشير إلى أنه تم تصنيف السماعة بتقييم IPX2 والذي يوفر الحدود الدنيا من مستويات الحماية ضد العرق والبقع. على كلٍ، تشير التسريبات إلى أن سماعة Galaxy Buds 2 ستحتوي على بطارية بقدرة 61 ميللي أمبير في الساعة في كل جهة فردية من السماعة، بالإضافة إلى بطارية بسعة 472 ميللي أمبير في العلبة.

هذه السعة من الشحن من الممكن أن توفر فترة عمل لا تقل عن 5 ساعات من التشغيل المتواصل مع تفعيل تقنية ANC أو 8 ساعات أثناء تعطيلها. ولكن مع الاعتماد على شاحن العلبة فمن الممكن أن تمنح سماعة Galaxy Buds 2 المستخدمين ما يصل إلى 28 ساعة من زمن التشغيل.

جدير بالذكر أنه بالاعتماد على شحن السماعة من خلال الشحن في العلبة لمدة 5 دقائق فقط، فسوف تكون قادراً على تشغيلها لمدة 55 دقيقة، ولكن لسنا متأكدين هل هذه الفترة الزمنية ستكون أثناء تفعيل ANC أو أثناء تعطيلها، وتستخدم العلبة الشحن اللاسلكي Qi.

ولكن بالحديث عن الصوت، ستحتوي على جهة من السماعة على 3 ميكروفونات ومكبر صوت واحد بحجم 11 مم ومجسم 6.5 مم. وهذا هو تقريباً كل شيء لدينا عن سماعة Galaxy Buds 2، فلم يذكر المصدر أي معلومات حول كيفية التسعير، ولكن بعض الشائعات تتوقع 178$ تقريباً. على كل حال سيتم إطلاق سماعة Galaxy Buds 2 يوم 11 أغسطس القادم أثناء حدث سامسونج Unpacked.