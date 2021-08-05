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جدة في الـ 95 من عمرها تطهو أكبر كعكة أوريو في العالم

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت نجمة على وسائل التواصل الاجتماعي تبلغ من العمر 95 عامًا وحفيدها إنهما حطما رقمًا قياسيًا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية في ولاية أوهايو من خلال طهي كعكة أوريو عملاقة تزن 175 رطلاً.

وقال روس سميث ، وهو أحد مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي ومعروف بمقاطع الفيديو التي يعدها مع جدته البالغة من العمر 95 عامًا، إن الثنائي قررا مواجهة التحدي المتمثل في صنع أكبر كعكة أوريو في العالم.

وأضاف سميث لشبكة WSYX-TV: “بحثنا على الإنترنت عن أكبر أنواع كعك أوريو في العالم، وقررنا أننا سنصبح الأكبر والأفضل”.

وأردف: الكعكة التي وزنها 175 رطلاً حطمت بشكل غير رسمي الرقم القياسي للكعكة التي وزنها 160 رطلاً وصنعها مصنع أوريو مونديليز إنترناشونال في عام 2018.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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