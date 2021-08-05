جدة في الـ 95 من عمرها تطهو أكبر كعكة أوريو في العالم

قالت نجمة على وسائل التواصل الاجتماعي تبلغ من العمر 95 عامًا وحفيدها إنهما حطما رقمًا قياسيًا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية في ولاية أوهايو من خلال طهي كعكة أوريو عملاقة تزن 175 رطلاً.

وقال روس سميث ، وهو أحد مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي ومعروف بمقاطع الفيديو التي يعدها مع جدته البالغة من العمر 95 عامًا، إن الثنائي قررا مواجهة التحدي المتمثل في صنع أكبر كعكة أوريو في العالم.

وأضاف سميث لشبكة WSYX-TV: “بحثنا على الإنترنت عن أكبر أنواع كعك أوريو في العالم، وقررنا أننا سنصبح الأكبر والأفضل”.

وأردف: الكعكة التي وزنها 175 رطلاً حطمت بشكل غير رسمي الرقم القياسي للكعكة التي وزنها 160 رطلاً وصنعها مصنع أوريو مونديليز إنترناشونال في عام 2018.

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