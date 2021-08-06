العلم يحذّر .. سوء استعمال سماعات الأذن قد يُفقدك السمع

في حالات العمل من المنزل، ازداد الوقت الذي يقضيه العديد من الأشخاص أمام شاشة الكمبيوتر، ومع ذلك ، ارتفع أيضًا استخدام الأدوات الأخرى، مثل سماعات الأذن.

جعلت الاجتماعات المتتالية، ومكالمات العمل، وبعض فترات الراحة التي تتضمن الاستماع إلى الموسيقى، والبقاء على اتصال مع أحبائهم، وما إلى ذلك، الناس؛ أكثر اعتمادًا على سماعات الأذن من أي وقت مضى.

وقال الدكتور جافرهوسين سورا، استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى ماسينا: حذرنا من أنه في العام الماضي ، كان هناك ارتفاع في عدد مرضى التهابات الأذن وحكة الأذنين وفقدان السمع.

وأضاف: في وقت سابق، كان المراهقون والشباب فقط يستخدمون سماعات الأذن أو سدادات الأذن للترفيه، أما الآن؛ فحتى الأطفال وكبار السن يستخدمونها، مع زيادة وتيرة الاتصال الأساسي والتعلم “.

وأردف: تؤدي سماعات الأذن إلى السحجات وجفاف الجلد، مما قد يؤدي إلى الحكة، يمكن أن تتلف الحكة الجلد وتؤدي إلى عدوى بكتيرية وفطرية. علاوة على ذلك؛ إذا ظلت سماعات الأذن غير نظيفة، فقد نقوم بإصابة الأذن.

وتابع: قد يؤدي الاستخدام المطول لسماعات الأذن بكميات كبيرة إلى فقدان السمع، وقد يحدث هذا في أي عمر ، ولا يوجد أحد محصن من التأثير القاسي للتعرض المفاجئ لصوت عالٍ جدًا ، أو التعرض المستمر للأصوات العالية.

الدكتور جافرهوسين: يجب أن يكون التعرض للأصوات التي تزيد عن 90 ديسيبل وهو ما يعادل تشغيل جزازة العشب 8 ساعات كحد أقصى في اليوم، متوسط مستوى صوت الأجهزة الشخصية هو 80-90 ديسيبل، بالنسبة للموسيقى الصاخبة التي يزيد ارتفاعها عن 100 ديسيبل؛ يجب أن يقتصر الاستخدام على أقل من 15 دقيقة.

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