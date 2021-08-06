تقرير – شاومي تسيطر وتحتل المرتبة الأولى كأكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية في العالم

لم يمض أسابيع طويلة منذ أن أخبرناكم أن شركة شاومي تمكنت بالفعل من التفوق على شركة آبل لتصبح بهذا الشكل ثاني أكبر شركة في العالم مصنعة للهواتف الذكية، وهذه كانت نتائج التحليلات الخاصة بنهاية الربع الثاني لعام 2021.

ولكن يبدو أن شاومي في سباق مع الزمن، حيث ظهرت إحصائية جديدة لبحث Counterpoint Research الخاص بشهر يونيو 2021 والذي اتضح من خلاله أن الشركة الصينية العملاقة أصبحت بالفعل تحتل المركز الأول كأكبر شركة للهواتف الذكية في العالم. جدير بالذكر أنها المرة الأولى في تاريخ شاومي التي تحصل فيها على المركز الأول في الإحصائيات البيانية العالمية.

وعلى الرغم من أن شركة شاومي أصبحت تشكل تهديداً حقيقياً على هيمنة سامسونج لسوق هواتف الأندرويد، إلا أنه من الحكمة أن ننتظر قليلاً حتى نضع أيدينا على نتائج تحليلات نهاية الربع الثالث من عام 2021 والذي من الممكن أن تتمكن العملاقة الكورية سامسونج من استعادة مجدها واحتلال المرتبة الأولى مرة ثانية.

ولكن بالنظر إلى الوضع الحالي، فإن تباطؤ شركة سامسونج العام الماضي، وغياب هواوي تماماً عن الصورة، هي كانت أبرز العوامل التي ساعدت شاومي على استحقاق مكانة علية لتصبح أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية. ولا ننسى أنه من الممكن أن يكون خروج LG من القائمة هو ما كان دافعاً أساسياً لشركة شاومي من أجل تعزيز نموها وتكثيف جهودها لكسب حصة أكبر من هذا السوق.

على كل حال، العملاق الكوري ليس سهلاً، فلكي تتمكن شاومي من تحقيق الانتصار والمجد ستحتاج للثبات على هذه المرتبة لمدة ربع كامل على الأقل، وهو أمر في غاية الصعوبة على الشركة خاصة وأن سامسونج تستعد للإعلان عن قائمة هواتفها القابلة للطي الشهر الحالي.