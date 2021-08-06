تحديث iOS 15 – كيف سيقوم بحماية الأطفال؟

رقابة الآباء على الأطفال إلكترونياً أمر مهم للغاية لحماية الأطفال من التعرض للمحتوى الغير مناسب أو التنمر أو الاحتيال، لكن هذا وحده ليس كافياً. ابل تدرك هذا جيداً ولهذا قامت بإضافة عدة مزايا وخصائص جديدة ترفع مستوى حماية الأطفال في تحديث iOS 15 و iPadOS 15.

وسائل الحماية داخل الرسائل

في تطبيق الرسائل عندما يقوم الطفل بإرسال أو استقبال صور ذات محتوى حساس (عنف، أو ذو أبعاد جنسية مثلاً) سوف يتم حجب الصورة وعرض تنبيه للطفل، وعندما يحاول الطفل عرض الصورة سوف يشرح النظام له لماذا تم حجبها.

يجب أن يكون حساب الطفل مدرج ضمن العائلة في سحابة الآي كلاود، حيث سيستقبل الأب إشعاراً بذلك. لا يتم رفع الصور إلى خوادم ابل وإنما يتم تحليلها على الجهاز بواسطة الذكاء الاصطناعي كما أن ذلك لا يؤثر على سرية الرسائل المشفرة بنظام التشفير التام End to end encryption.

فحص الصور على الآي كلاود

ميزة أخرى قدمتها ابل وهي خاصية فحص الصور التي يتم رفعها وتخزينها على الآي كلاود وعند اكتشاف أي صورة بها محتوى استغلال جنسي للأطفال سوف يتم إرسالها مباشرة إلى المركز القومي للأطفال المفقودين والمستغلين وهي منظمة غير ربحية داخل الولايات المتحدة لها ارتباطات بالجهات القانونية.

سيري سوف تساعد أيضاً

المساعد الصوتي الشخصي سيري سوف يساعد المستخدم على الإبلاغ عن أي انتهاك أو استغلال للأطفال حيث ستحدد مصدر ذلك وتساعد على عمل بلاغ للجهات المختصة.



هذه المزايا سوف تتوفر أولاً داخل الولايات المتحدة الأمريكية وسوف يتم نشرها في باقي دول العالم تدريجياً.