“بنكرياس اصطناعي”.. وثورة في علاج مرض السكري من النوع 2

توصلت دراسة جديدة إلى أن مرضى السكري من النوع 2 قد يستفيدون من وضع “بنكرياس اصطناعي” تديره خوارزمية على الحاسوب.

ووفق ما نشرته مجلة “ساينس فوكس”، فقد ساعد الجهاز الأشخاص في مراقبة كمية السكر الموجودة في الدم وقام تلقائيًا بإدارة الكمية الدقيقة من الأنسولين اللازمة لخفض مستويات السكر المرتفعة، وتمكن المرضى من تعلم عادات الأكل الخاصة بهم للعثور على أنماط صحيحة في تناول الجلوكوز.

بعد 20 يومًا من استخدام البنكرياس الاصطناعي؛ كان لدى المرضى مستوى جلوكوز آمن بشكل أكثر اتساقًا وقللوا من مخاطر “نقص السكر” لفترات طويلة، وهي أعراض خطيرة تحدث عندما يكون لدى الشخص مستويات سكر منخفضة بشكل خطير.

ركزت الدراسة على المرضى الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2 والفشل الكلوي، وهي “مجموعة ذات سمات وأعراض معينة” وفقًا للدكتورة شارلوت بوغتون من معهد ويلكوم ترست-إم آر سي لعلوم التمثيل الغذائي بجامعة كامبريدج، والتي قادت البحث.

وقالت: “كان الهدف هو محاولة منع ارتفاع أو انخفاض مستويات السكر في الدم، رغم أن ذلك يمكن أن يكون تحديًا”.

وأضافت: “هناك حاجة حقيقية لم تتم تلبيتها لطرق جديدة لمساعدتهم على إدارة حالتهم بأمان وفعالية”.

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