“تيك توك” تختبر ميزة قصص الفيديو المؤقتة

تقوم منصة مشاركة الفيديو “تيك توك” بتجربة ميزة مقاطع الفيديو المؤقتة المشابهة لتلك الموجودة على سناب شات وفيس بوك واسنتغرام.

ستسمح قصص “تيك توك” للمستخدمين بمشاهدة المحتوى المنشور من خلال الحسابات التي يتابعونها لمدة 24 ساعة قبل حذفها.

يأتي ذلك عندما يطرح “واتس آب” ميزة للمستخدمين لنشر الصور أو مقاطع الفيديو التي تختفي بعد رؤيتها.

أغلقت منصة التواصل الاجتماعي المنافسة تويتر”، هذا الأسبوع، ميزة القصص التي تختفي.

وقالت شركة “تيك توك”، المملوكة لشركة صينية ، لبي بي سي: “نحن نفكر دائمًا في طرق جديدة لإضفاء قيمة على مجتمعنا وإثراء تجربة “تيك توك”.

وأضاف المتحدث: “نجرب حاليًا طرقًا لمنح المبدعين تنسيقات إضافية لإضفاء الحيوية على أفكارهم الإبداعية لمجتمع “تيك توك”.

تم تسليط الضوء على الميزة من قبل مستشار وسائل التواصل الاجتماعي مات نافارا، الذي شارك لقطات من قصص “تيك توك” على تويتر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية