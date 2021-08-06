مفاتيح تفعيل ويندوز 10 و أوفيس 2019 و 2016 الأصلية متاحة الآن بأرخص الأسعار!

الكثيرون يودون الحصول على مفاتيح تفعيل ويندوز 10 الأصلية وبرامج مايكروسوفت المكتبية مثل أوفيس 2019 و 2016 دون اللجوء إلى النسخ المقرصنة والطرق الملتوية الغير شرعية. الآن يمكنك الحصول على مفاتيح تفعيل أصلية لأشهر منتجات مايكروسوفت وبأسعار رخيصة للغاية مع متجر GoDeal24.com والذي يقدم عروضاً مميزة.

إذا قمت بتثبيت نسخة ويندوز نجريبية وتحتاج للتفعيل أو تود الترقية إلى ويندوز 10 أو أي من منتجات مايكروسوفت الأخرى فلا تتردد أو تفكر مرتين قبل الحصول على أحد التراخيص الأصلية الفعالة بسعر رخيص مضافاً إليها خصم آخر حصري لزوار أخبار التطبيقات عبر كوبونات الخصم.

مايكروسوفت أعلنت مؤخراً عن نظام تشغيل ويندوز 365 و ويندوز 11 الذي سيتم طرحه لكافة مستخدمي ويندوز 10 بنسخته الأصلية، لذا يمكنك ضرب عصفورين بحجر واحد والحصول على ترخيص ويندوز 10 الأصلي الآن.

Windows 10 Professional – $8.19

Windows 10 Pro Professional – 2 PCs – $12.29

Microsoft Office 2016 Professional Plus – 1 PC – $23.15

Microsoft Office 2019 Professional Plus – 1 PC – $29.30

ويندوز بخصم بقيمة 45%

يمكنك استخدام كوبون EBS45 عند شراء أحد المنتجات الآتية للحصول عليها بنصف الثمن المعروضة به للشراء أي بخصم 45%. المنتجات هي كالآتي والأسعار بعد تطبيق الخصم:

Windows 10 Home 32/64-bit CD-Key – $8.97

Windows 10 Home 32/64-bit 2 PCs CD-Key – $14.93

Windows Server 2019 Standard CD-Key – $17.66

SQL Server 2019 Standard 5pcs – $40.58

Windows Server 2019 Essentials – $26.48

Windows Server 2019 Datacenter – $25.36

Parallels Desktop 16 Pro Edition 1-year Subscription – $50.73

الأسعار المعروضة بعد استخدام كوبون الخصم

حزمة مايكروسوفت أوفيس وبرامج أخرى بسعر رخيص

متاح أيضاً مفاتيح تفعيل إصدارات مايكروسوفت أوفيس 2019 أو 2016 مع خصم كبير يصل إلى 60% عند استخدام كوبون الخصم EBS60

Windows 10 Professional + Office 2019 Pro Plus Bundle – $36.76

Windows 10 Home + Office 2019 Pro Bundle– $36.84

Windows 10 Professional + Office 2016 Pro Plus Bundle – $26.05

Windows 10 Home + Office 2016 Pro Bundle – $26.32

Project Professional 2019 for 1 User CD-Key – $23.32

Visio Professional 2019 for 1 User CD-Key – $20.39

Office 2019 Home and Student CD-Key – $31.48

Windows 10 Pro CD-Key + Office 365 Account Bundle – $21.07

الأسعار المعروضة بعد استخدام كوبون الخصم

برامج جديدة!

Ccleaner Professional 1 PC / 1 Year at $20.49

Advanced SystemCare 14 Pro – 1 PC 1 Year at $10.24

Ashampoo Photo Commander 16 at $15.36

MacBooster 8 Lifetime Subscription at $10.24

Permute 3 for Mac – Lifetime Subscription at $14.34

Scrivener Standard Licence for macOS at $46.11

BetterZip 5 for Mac at $15.36

Total Uninstall Standard – Installation Monitor and Advanced Uninstaller at $10.24

عن متجر GoDeal24.com

GoDeal24.com هو منصة تجارة إلكترونية متخصصة في بيع مفاتيح التفعيل الأصلية للبرامج والألعاب بأسعار رخيصة وعبر طرق دفع متعددة، عند إتمام الشراء سوف يتم إرسال مفتاح التفعيل إلى بريدك الإلكتروني خلال 24 ساعة (تأكد من كتابته بشكل صحيح وراجع أيضاً البريد المزعج إن لم تجد الرسالة في صندوق البريد). يمكنك الشراء من المتجر باستخدام بطاقة الشراء الخاصة بك أو بايبال أو أي طريقة أخرى تناسبك.

أيضاً خدمة العملاء متاحة دوماً على مدار اليوم وكل أيام الأسبوع كما يمكن التواصل مع خدمة العملاء من خلال البريد الإلكتروني الآتي: [email protected]

روابط تحميل بعض منتجات مايكروسوفت الرسمية (مفاتيح التفعيل تصلك بعد الشراء عبر البريد الإلكتروني):