سامسونغ غالاكسي S21 Ultra 5G يفوز بجائزة أفضل هاتف ذكي

فاز هاتف سامسونغ الرائد ، Galaxy S21 Ultra 5G، بجائزة أفضل هاتف ذكي تقديرًا لميزاته المتميزة وتصميمه المبتكر في المؤتمر العالمي للهاتف الجوال (MWC 2021) الذي عُقد مؤخرًا في برشلونة.

تعدّ هذه الجائزة جزءًا من جوائز “غلوبال موبايل”، وتم إطلاق جوائز Global Mobile Glomo في عام 1996 من قبل GSMA بإشراف لجنة تضم أكثر من 250 خبيرًا عالميًا في الصناعة ، وتعتبر أعلى وسام في صناعة الهاتف الجوال لأنها تهدف إلى التعرف على الأجهزة والبرامج والخدمات التي تقود الابتكار عبر صناعة الهاتف الجوال في جميع أنحاء العالم.

اختارت لجنة التحكيم هذا العام الهاتف Samsung Galaxy S21 Ultra 5G ليكون “أفضل هاتف ذكي” العام الماضي.

وتم الإعلان عن فوز هذا الهاتف نظرًا لعوامل مختلفة مثل التصميم المادي والابتكار وأداء الجهاز وفائدة المنتج من حيث الوظائف والميزات والسعر وتجربة المستخدم وما إلى ذلك.

يتميز Samsung Galaxy S21 Ultra 5G عن الهواتف الأخرى بأنه يأتي مزودًا بأكثر شاشات سامسونغ ذكاءً ، وهو مزود بشاشة Dynamic Amoled 2X مقاس 6,8 بوصة ولديه القدرة على ضبط معدل تحديث الشاشة من 10 هرتز إلى 120 هرتز، كما أنه يتميز ببطارية 5000 مللي أمبير يمكنها شحن 50٪ في غضون 30 دقيقة.

يتميز Galaxy S21 Ultra 5G بإعداد رباعي للكاميرا الخلفية مع مستشعر بدقة 108 ميغابكسل وعدسات فائقة الاتساع بدقة 12 ميغابكسل وعدسات تليفوتوغرافي بدقة 10 ميغابكسل.

مع كل هذه الميزات المذهلة المدمجة في تصميم أنيق؛ يجسد Samsung Galaxy S21 Ultra 5G براعة سامسونج في الاهتمام الدقيق بالتفاصيل.

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