الحاسوب اللوحي سامسونج جالكسي تاب S7 FE يصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنسختيه

لا أحد يستطيع أن ينكر أن شركة سامسونج تمكنت من تحقيق نجاحاً مذهلاً من خلال أجهزتها الخاصة بإصدارات Founders Edition. لو أردت رأيي الشخصي لقلت لك أن أفضل هاتف من وجهة نظري في عام 2020 كان هاتف سامسونج جالكسي S20 FE، فهو أداء ومزايا مقابل قيمة حقيقية.

في نفس الوقت كان إصدار FE من الحاسوب اللوحي جالكسي تاب S7 أكثر من رائع ويعمل على النحو الأمثل في جميع أنحاء العالم.

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ولكن لسوء الحظ لم يصل جهاز جالكسي تاب S7 FE إلى العديد من الأسواق الأجنبية ومن أبرزها سوق الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن يبدو أن سامسونج غيرت رأيها بشأن هذا القرار، وأعلنت لتوها أن جهاز جالكسي تاب S7 FE قادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدءاً من يوم 5 أغسطس.

جدير بالذكر أن هناك طرازان من الحاسوب اللوحي، أحدهما يدعم اتصال واي فاي WiFi 6، بينما الأخر يضيف اتصال 5G. هناك اختلافات دقيقة للغاية بين الطرازين، ولكن معظم المواصفات شبيهة أو يمكنك القول أنها متطابقة تماماً. فقط تذكر أن جهاز جالكسي تاب S7 FE يحتوي على قلم S-Pen مُرفق في العلبة ولكن لا يوجد غلاف الكتاب أو غلاف للوحة المفاتيح.

على كل حال الاختلاف الدقيق بين الجهازين هو أن طراز WiFi 6 يحتوي على معالج Snapdragon 778G، بينما طراز 5G يحتوي على معالج Snapdragon 750G، سيكون الاختلاف قليل جداً على صعيد مستوى الأداء. ولكن بالنظر إلى سعة ذاكرة الوصول العشوائي فكلاهما يحتويان على 4GB وذاكرة تخزين داخلية بحجم 64 جيجابايت ودعم لقارئ بطاقات الذاكرة MicroSD حتى 1 تيرابايت.

كلاً منهما يحتويان على بطارية بسعة 10.090 ميللي أمبير في الساعة مع الدعم لتقنية الشحن السريع ولكن لا يدعم أي منهما لميزة الشحن اللاسلكي. الكاميرا الخلفية بدقة 8 مياجبيكسل مع دعم التثبيت التلقائي AF وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل ويعملان من خلال نظام أندرويد 11 وواجهة One UI.

هناك ألوان كثيرة متوفرة من طراز WiFi 6 ولكن لا يوجد سوى اللون الأسود لطراز 5G. وسيأتي بسعر 669.99$، بينما طراز WiFi 6 أقل بفارق كبير وقيمته 529.99$.