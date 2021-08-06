كيفية تعديل الفيديو على الحاسوب بسهولة؟ إليك أفضل برامج تحرير الفيديو!

بغض النظر عن خبرتك في تعديل الفيديو وإنتاج مقاطع فيديو عالية الجودة، تبدو عملية المونتاج وتعديل الفيديو عملية صعبة وتستهلك الكثير من الوقت. بأخذ هذا في الاعتبار، هناك العديد من برامج تعديل الفيديو المتاحة في السوق لجعل عملية تحرير الفيديو سلسة وسريعة. كل برنامج يأتي بعدد من المزايا لإتمام ما تود القيام به بطريقة احترافية.

في هذا المقال سوف نعرض لكم 8 برامج احترافية و مميزة لتحرير الفيديو، ويجب أن ننوه أن بعض تلك البرامج التي سوف نتطرق للحديث عنها مجانية وبعضها الآخر مدفوع أو متاح للتجربة مجاناً لفترة محدودة.

برنامج Adobe Premiere Pro

إذا كنت من هواة تصوير الفيديو والتعديل الاحترافي عليه أو كانت تلك مهنتك الأساسية فيجب أن تكون على دراية ببرنامج Adobe Premiere Pro وهو محرر فيديو رائع بوصي به الخبراء بفضل مزاياه الفريدة كتحرير الفيديو ثلاثي الأبعاد. يمكن الاعتماد على هذا البرنامج سواء في إنشاء مقاطع اليوتيوب أو حتى الإعلانات التجارية. مع هذا البرنامج سوف تستطيع استيراد مقاطع الفيديو من أي مصدر والتعديل عليها بباقة من الأدوات المميزة.

برنامج Corel VideoStudio Ultimate

هو برنامج يوصى به للمبتدئين الذين لديهم خبرة قليلة في تحرير الفيديو. مع هذا البرنامج، سوف تستطيع عمل تأثيرات في الوقت الفعلي وتعديل الألوان في الفيديو، وإذا كنت من محبي برامج شركة Corel فهذا سوف يكون أفضل بديل لك. البرنامج رخيص السعر نسبياً ويصنع الكثير من الأمور العجيبة في الفيديو بالنسبة لمستخدمي ويندوز مع واجهة استخدام سهلة و مزايا مبهرة.

برنامج Final Cut Pro X

برنامج Final Cut Pro X هو برنامج تحرير فيديو مميز مخصص لأجهزة ماك من أبل وهو يتمتع بخصائص جميلة منها خاصية توزان الألوان الذكي، وهو يعطي فترة تجريبية مجانية لمدة 90 يوماً لإنشاء وتعديل الفيديو كما يحلو لك مثل المحترفين. البرنامج متوافق بشكل تام مع أجهزة ماك والآيتونز.

برنامج InVideo

يعتبر برنامج InVideo أحد أفضل برامج تعديل الفيديو بسبب أسعاره الرخيصة وملاءمته لكافة احتياجات المستخدمين. باستخدام البرنامج، سوف يتمكن المستخدمون من تحرير وتعديل وإنشاء مقاطع فيديو مميز في غضون 10 دقائق فقط.

برنامج InVideo يتميز بكونه متاح على الإنترنت ولا حاجة لتنزيله وتثبيته على جهازك، فهو يعمل من خلال المتصفح سواء على أجهزة ويندوز أو ماك (يفضل متصفح جوجل كروم) وكل ما عليك هو إنشاء حساب جديد وتسجيل الدخول للتمتع بجميع المزايا بخلاف البرامج الأخرى.

البرنامج يحتوي على ميزة مساعد الفيديو الذكي والذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي في ضبط سرعة الفيديو والألوان وغير ذلك. يمكنك استخدام البرنامج مجاناً أو الاشتراك في أي من خطط الأسعار المتاحة.

برنامج Adobe Premiere Elements

هو أحد أفضل برامج شركة أدوبي في تحرير الفيديو رغم كونه موجه للمبتدئين الذين يودون شق طريقهم في مجال تحرير وتعديل الفيديو. البرنامج سوف يتيح لك 30 يوماً من التجربة المجانية يمكنك أن تتمتع فيها بمزايا مثل تثبيت الفيديو والانتقالات المميزة والتتبع التلقائي للحركة والتأثيرات الصوتية. بشكل عام، يمكن اعتبار برنامج Adobe Premiere Elements نسخة أبسط من Adobe Premiere Pro.

برنامج Adobe Premiere Rush

برنامج وتطبيق مميز متوفر على أجهزة الحاسوب (ويندوز / ماك) وكذلك الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية بنظامي الأندرويد و iOS وهو يتيح تحرير وتعديل الفيديو بشكل سريع وفي وقت قياسي وبه معظم المزايا المتوفرة في برنامج Adobe Premiere Pro وهو يعتبر الاختيار الأفضل عند تعديل الفيديو على الأجهزة المحمولة.

برنامج Filmora

هو برنامج آخر معروف بأسعاره المناسبة وأدواته المميزة وله قاعدة جماهيرية رغم وجود العديد من المنافسين له. إذا كنت من هواة تحرير الفيديو فهذا البرنامج سوف يكون خياراً مثالياً لك وخاصة إذا كنت سوف تعتمد عليه في إنشاء مقاطع فيديو للشبكات الاجتماعية مثل يوتيوب وإنستاغرام وغير ذلك.

يوفر برنامج Filmora مكتبة كبيرة من المؤثرات الصوتية والعديد من الفلاتر والتأثيرات مع إمكانية أيضاً تسجيل صوتك ووضعه على الفيديو والكثير من المزايا الأخرى.

برنامج Pinnacle Studio

هو برنامج آخر لكن لا يتمتع بنفس شهرة البرامج السابقة لكن برنامج Pinnacle Studio برنامج تحرير فيديو احترافي يضم مزايا مهمة مثل التحكم بالألوان والحركة ويضم أكثر من 1500 تأثير وقالب مختلف كما تم إضافة خصائص أخرى احترافية مؤخراً وهو مخصص لأنظمة تشغيل ويندوز. البرنامج ليس مجانياً بل مدفوعاً مع إمكانية استرجاع الأموال خلال 30 يوماً من الشراء

الخاتمة

نحن نقدر أهمية الوقت لدى الأشخاص الذين يقومون بتحرير مقاطع الفيديو بشكل منتظم، ولكي نتاكد أنك لن تضيع الكثير من الوقت في تعديل وتحرير مقاطع الفيديو اخترنا لك أفضل برامج تعديل الفيديو المتوفرة في السوق. وكل منها له مزاياه وطابعه الخاص، ونحن نوصيك بالنظر إلى البرامج السابقة واستعراض مزاياها لمعرفة ما يلائمك منها.