أنباء عن طرح هاتف Google Pixel 5a في 26 أغسطس

ظهرت أنباء عن موعد إصدار هاتف Pixel 5a الذي تترقبه الأسواق عدة مرات حتى الآن، بما في ذلك عندما اضطرت Google إلى انتقاد تقرير قال إن هذا الجهاز قد تم إلغاء إصداره.

وقالت الشركة إن الأمر ليس كذلك وإن الهاتف سيتم الكشف عنه “في وقت لاحق هذا العام”.

اليوم، ظهرت أنباء جديدة عما يعنيه ذلك بالفعل، ويبدو أنه من المقرر إطلاق الهاتف الذكي الميسور التكلفة في 26 أغسطس.

وكشفت تقارير مطلعة أن سعره سيبلغ 450 دولارًا أمريكيًا.

من حيث المواصفات، فمن المتوقع أن يأتي الهاتف شاشة بحجم 6,4 بوصة ، Snapdragon 765G SoC ، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 6 جيجابايت ، وبطارية تبلغ 4650 مللي أمبير في الساعة.

وليس من المستغرب أنه لن يكون هناك شحن لاسلكي، وستتمكن فقط من شراء Pixel 5a بلون واحد، الأسود.

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