عمال نفايات يعيدون 25 ألف دولار ألقيت بالخطأ في القمامة بأوهايو

تمكن عمال جمع النفايات في ولاية أوهايو من جمع 25 ألف دولار نقدًا بعد أن تخلصت منها عائلة عن طريق الخطأ أثناء مساعدة الجدة في تنظيف منزلها.

قال مسؤولو خدمات الجمهورية في مقاطعة لورين إن مكالمة وصلت الأسبوع الماضي من عائلة أبلغت عن مغلف يحتوي على 25,000 دولار تم إلقاؤه عن طريق الخطأ في سلة المهملات قبل وصول شاحنة القمامة إلى المنطقة.

وقال مشرف العمليات جاري كابان: “كانوا ينظفون منزلهم من أجل جدتهم ونظفوا الثلاجة، وألقوا كل القمامة، وأخذوا كل أغراض الفريزر ووضعوها في كيس، ثم قالت الجدة: ‘مرحبًا ، هناك مغلف بالدولار 25,000 هناك، لا تفقدوا ذلك، لكننا كنا قد فقدنا ذلك بالفعل، إنه في القمامة”.

وأضاف: كابان إن فريقه كان قادرًا على الاتصال بسائق الشاحنة قبل أن يصل إلى مكب النفايات، وتم تحويله إلى منشأة إعادة التدوير في أوبرلين حتى يتمكن العمال من الاطلاع على محتويات سيارته.

قال دان شوي، مدير العمليات في مركز إعادة التدوير ، إن الأمر استغرق حوالي 10 دقائق فقط من البحث لتحديد موقع الحقيبة المناسبة.

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