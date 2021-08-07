رجل من ويسكونسن تناول 32,340 وجبة بيج ماك منذ 1972

حطّم رجل من ولاية ويسكونسن الرقم القياسي العالمي لموسوعة غينيس في تناول “بيج ماك” مدى الحياة منذ عام 1999، حيث تم تحديث رقمه القياسي بأحدث مجموع وهو 32,340 وجبة.

وقال دونالد جورسك، إنه يتناول في المتوسط اثنين من شطائر ماكدونالدز المميزة في اليوم، وقد جعلها جزءًا من روتينه منذ عام 1972.

اعترفت موسوعة جينيس للأرقام القياسية بأنه صاحب الرقم القياسي لمعظم شطائر برجر بيج ماك التي تم تناولها طوال حياته في عام 1999، وقالت منظمة تسجيل الأرقام القياسية إنه حطم الآن رقمه القياسي بإجمالي 32,340.

قال جورسك إنه يحتفظ بالعبوات والإيصالات الخاصة بكل برجر.

وقالت ماري، زوجة جورسك ، لموسوعة غينيس: “لم يخبرني دون عن هوسه بالبيج ماك عندما التقينا لأول مرة، لست متأكدة من أنه كان هاجسًا كبيرًا، ثم أكل بيج ماك كل يوم، أحيانًا كنت أحضر له بيج ماك، لم أدرك أن الأمر سيستمر إلى الأبد”.

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