شريحة كوالكم القادمة للهواتف عالية الأداء ستأتي باسم سناب دراجون 898 Snapdragon

بالرغم من أن إطلاق كوالكم لشريحة سناب دراجون Snapdragon 888 Plus لم يمر عليه سوى بعض الأسابيع القليلة، إلا أن هناك العديد من التسريبات التي تشير إلى أن شركة كوالكم تستعد لإطلاق شريحة سناب دراجون الجديدة عالية الأداء في بداية عام 2022 والتي يُتوقع لها أن تكون تحت عنوان سناب دراجون 898 Snapdragon.

بالتأكيد لا يزال الأمر مبكراً على معرفة أي تفاصيل حول الشريحة الجديدة، ولكن من خلال التسريب الذي تم نشره على Ice Universe يبدو أن شريحة سناب دراجون 898 ستكون متشابهة إلى حد كبير مع شريحة Snapdragon 888 Plus ولكن الرقاقة الجديدة سوف تعمل بتردد سرعته 3.9GHz ومن المحتمل أن تعتمد على نفس بنية نواة Arm Cortex-X2.

في الواقع التسريبات مختلطة إلى حد كبير، حيث تشير بعض الشائعات أنه من المحتمل أيضاً أن تعتمد شريحة Snapdragon 898 على نواة Armv9 مما يعني احتواء الشريحة على رقاقة Cortex-A710 المخصصة للمهام المُكثفة، جنباً إلى جنب مع شريحة Cortex-A510 المخصصة للاستخدامات البسيطة منخفضة الطاقة.

في نفس الوقت، بكل تأكيد ستحتوي الشريحة الجديدة على وحدة معالجة رسومية Adreno، جنباً إلى جنب مع تخصيصات كوالكم المعتادة مثل معالج الإشارات الرقمية Hexagon.

على كل حال ما زال الأمر مبكراً على معرفة موعد إطلاق شريحة كوالكم الجديدة أو ما هي الأجهزة التي سوف تستخدمها. ولكننا نتوقع أننا لسنا بعيدين عن موعد الإعلان وربما يكون في نهاية العام الحالي. هناك بعض التكهنات التي تتنبأ بأن أولى الهواتف التي سوف تستخدم شريحة سناب دراجون 898 ستكون سلسلة هواتف جالكسي S22.