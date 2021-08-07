متى سوف نرى الايفون بكاميرا مخفية في الشاشة؟

كاميرا الايفون المخفية داخل الشاشة ليست أمراً خيالياً بل لربما يكون واقعاً سوف يتحقق خلال السنوات القليلة القريبة، ابل قد لا تكون الشركة السبّاقة في ذلك في الوقت الحالي إلا أن منافسيها بدأوا بالفعل في تطوير نماذج خاصة بهم لتلك التقنية.

ابل غيرت تصميم الايفون قبل أعوام في ايفون X حيث قامت بالاعتماد على النوتش الذي يحتوي خاصية التعرف على الأوجه Face ID بالإضافة إلى كاميرا السيلفي الأمامية ومنذ ذلك الحين تم اعتماد ذلك التصميم لهواتف الايفون.

الخطوة القادمة في هواتف الايفون قد تكون تصميم ثوري يسمح بإخفاء الكاميرا داخل الشاشة أو تحتها والتحدي الأكبر أن تفعل ابل ذلك دون التضحية بجودة الصور المقدمة.

أوبو و ZTE .. محاولات أولية

شركة أوبو و ZTE الصينيتان بالفعل قدمتا إصدارات من هواتفهم الذكية بها كاميرا مخفية تحت الشاشة وليس هاتف ZTE Axon 30 5G الذي أطلقته شركته مؤخراً بأول ولا آخر تلك الإصدارات.

الإصدارات الأولى من هواتف ZTE و أوبو التي تحمل كاميرا مخفية تحت الشاشة لاقت انتقاداً واسعاً لكونها دون المستوى المطلوب حيث كانت الصور ضبابية وتوزان اللون الأبيض فيها غير دقيق والمدي الديناميكي HDR ضعيف.

مؤخراً أطلقت شركة ZTE هاتف Axon 30 5G في الصين ومعه الجيل الجديد من تقنية الكاميرات المخفية تحت الشاشة للشركة.

شركة أوبو أيضاً تمكنت من حل المشاكل التي ظهرت مع الإصدارات الأولى للهواتف ذات الكاميرا المخفية تحت الشاشة مثل عدم تناسق جودة الشاشة أعلى الكاميرا مع بقية الشاشة، وضعف جودة الصور نتيجة وجود الشاشة كعائق أمام عدسات الكاميرا وأمور أخرى متعلقة بالعمر الافتراضي للكاميرا، وإن كانت تلك التقنية أمامها.

ابل والانتقال إلى الكاميرا المخفية في الشاشة

أحياناً ابل تتأخر في تبني تقنيات بعينها حنى تنتضج وتكتمل من جميع جوانبها ولن تقدم ابل على تبني تقنية الكاميرا المخفية في الشاشة خلال وقت قريب.



هناك فرضية تقول بأن ابل سوف تتجه أولاً إلى تبني خاصية ثقب الكاميرا في الشاشة أولاً كمرحلة انتقالية قبل التوجه إلى إخفاء الكاميرا وتحقيق حلم الايفون ذي الشاشة الكاملة.