شخصيات نسائية غزت عالم الألعاب: قائمة بأيقونات نون النسوة!

“نون النسوة” صار لها محل في عالم الألعاب ووجود أقوى، حيث لم يكن أحد يتوقع أن الشخصيات النسائية ستحتلّ الواجهة في مجال الألعاب.

وفي الأجيال الماضية؛ انحصرت الأيقونات النسائية في مجال الألعاب بين Lara Croft و Xena اللتيْن حُفرتا في ذاكرتنا، لما قدمتاه لنا من متعة في وقت لم يكن جل الاهتمام على الرسوميات.

الآن، مع مرور الوقت؛ نجد العديد من النساء في معظم الألعاب، فالوقت يمر بسرعة في عالم التكنولوجيا. فلما لا نتحدث عن شخصيات نسائية مميزة؟

في هذا المقال نستعرض الشخصيات النسائية التي لعبت دورًا مهمًا في مجال الألعاب وأصبحت شخصياتٍ رئيسةً في واجهة معظم الألعاب الحديثة:

عند الحديث عن شخصيات نسائية مهمة في عالم الألعاب؛ يجب أن نأتي على ذكر Senua الشابة المحاربة من الفايكنغ تعيش أسوأ كوابيسها، وأصبحت كل مخاوفها حقيقية، وكل شيء وُضع أمامها بطريقة غير تقليدية لا تستطيع أن تميز بين الخيال أو الحقيقة والتي هي مجرد هلوسة وسماع أصوات داخلية في عقلها طوال رحلتها، حيث تسعى لإنقاذ روح محبوبها ديليون في مغامرة مليئة بالتحديات وأحداث مؤلمة بميثولوجي الإسكندنافية، والآن، مع الإعلان عن جزء جديد؛ ستذهب مغامراتها لأحداث جديدة ومليئة بالتشويق.

Aloy الفتاة الشجاعة التي تجوب عالمًا يصف حياتنا بعد شبه انقراض للبشرية وتحكم التكنولوجيا بآلاتها فيما تبقى من حضارة مستقبلية ولم يبق منها إلا بشر قليلون يكافحوا للنجاة حتى أصبحوا يسكنون في مستوطنات صغيرة وأخذوا يعيشون حياة القبائل البدائية، حيث تجوب Aloy عالمًا كبيرًا مجهولًا متوحشًا؛ بحثًا عن الإجابات وتحاول الكشف عن أسرار هذا العالم، لعبة، بحد ذاتها؛ تعدّ تحفةً فنيةً لما تقدمه من رسومات مذهلة ومناظر خلابة في عالم مفتوح، وتم الإعلان عن جزء ثانٍ مكمل للأحداث سيَصدر على جهاز PS5، وتقدم واحدة من شخصيات نسائية يصعب غضّ الطرف عنها في صناعة الألعاب.

Chloe و Nadine ومغامراتهما في الهند للبحث عن كنوز Ganesh التي لا تقدر بثمن واستكشاف أسرار الأساطير والآلهة الهندية، حيث اعتدنا من سلسلة ألعاب انشارتيد رؤية البطل Nathan، ولكن هذه اللعبة تأخذنا في مغامرة نسائية ثنائية التي تبدأ وهما غريبتان عن بعضهما ولكن علاقتهما ستزداد قوةً مع نهاية اللعبة وستبدأ ديناميكية علاقتهما بالتشكّل لتظهرا بشكل ظريف ومسلي.

شخصيات نسائية مراهقة وقوية؟ لما لا! تلعب Elie في هذا الجزء من اللعبة دورًا مهمًا في حين كانت بحاجة للحماية في الجزء الأول، حيث أصبحت في الثاني أكثر خبرةً وعنفًا أيضًا في القتال وعليها أن تتعايش مع ظروف عالم مُدمر تميزت به اللعبة التي تعاطف معها الكبير قبل الصغير والقوي قبل الضعيف، حتى من ليس لديهم المشاعر الفياضة استسلموا للحظات الحزن والفرح اللذين يميزان اللعبة، ومع كل الظروف المدمرة في اللعبة؛ يظهر على شخصية “Elie” عدم الاكتراث لشيء وتقرأ في تعابير وجهها شرح ما حدث معها، وفيما ركز الجزء الأول على مشاعر الحب؛ فإن العنصر الأساسي لهذا الجزء يُركز على سلوك الكراهية.

الفتاة الآلية 2B التي ظهرت بشكل مميز وموفق من ناحية الشخصية الرئيسة ومعرفة جميع جوانبها، حيث إن اللعبة تتطرق أحداثها إلى مستقبل مظلم بكوكب الأرض، إذا يُكوّن البشر جيشًا من الروبوتات الشبيهة بالإنسان ويقومون بإرسالها لكوكب الأرض لمحاربة الآليين الذين طردوا البشر من الكوكب، حيث إن اللعبة تقدم إيقاعًا سريعًا وسلسًا في نظام القتال والموسيقى التصويرية التي تخدم اللعبة بشكل كبير، وتبقى في ذاكرة اللاعبين لفترة من الزمن.

شخصية Kara؛ كانت في البداية عبارة عن عرض تجريبي قُدّم لاستعراض قدرات جهاز PS3 في عام 2012 ولكن فيما بعد تم عمل لعبة بالكامل وإدراجها كإحدى الشخصيات الرئيسة.

وفي الواقع؛ إنها ليست من شخصيات نسائية لحمًا ودمًا فعلًا، بل هي آلية بعض الشيء!

إنها عبارة عن روبوت أندرويد تعمل كمربية ومنظفة لشخص وابنته ولكن يتأزم الوضع ويهربن منه بسبب ضربه لابنته والإساءة لها، وتعمل جاهدةً لحماية الفتاة التي معها، وتعد أحداث القصة Kara هي الأكثر إنسانية واستدرارًا للعاطفة من بين الشخصيات الثلاثة.

Clementine؛ الفتاة التي مرت بأصعب المواقف منذ صغرها وحتى أصبحت ما عليه الآن، فسلسلة اللعبة عبارة عن مواسم مليئة بالمشاعر والأحداث الصعبة، فهي تُركت في رعاية جليسة أطفال ووالديها خارج المدينة منذ بداية الأحداث، و لكن حين بدأت الأحداث؛ قابلت شخصًا تعتبره أبًا لها لتعليمها كيفية البقاء على قيد الحياة، ولكن لسوء الحظ فارق الحياة، وتبدأ مغامراتها في لعبة حيث تكيّف نفسها وفقًا لاختياراتك وقراراتك.

Max؛ فتاة عادية من الثانوية تعيش أيامها كأي شخص في العالم ولكن في لحظة من لحظات تكتسب قدرة التحكم في زمن لطالما تمناها البعض، حيث يمكن لـ Max التلاعب بالزمن لتغيير مجرى القصة وتعيش بأحداث مشوقة ومليئة بالمغامرات والعواقب مع صديقتها المقربة، والعامل النفسي في هذه اللعبة؛ حماسي، وقراراتك؛ ستحدد كيف ستسير اللعبة وفقًا لقرارات مصيرية.

الفتاة عالمة الآثار الإنجليزية Lara Croft، التي سطرت تاريخها من ذهب في مجال الألعاب، وأثارت ضجةً في التسعينيات وتعلّق بها اللاعبون والمطورون الحاليون، حيث تم إصدارها لأول مرة على أجهزة PS1 وامتدت شهرة الاسم لعالم الكوميك بوكس والأفلام، وصدرت العديد من الأجزاء للسلسلة حتى تمت إعادة اللعبة والشخصية التي تعدّ إعادة ولادة أسطورية وكانت موفقة من جميع النواحي حيث صدر الجزء الاخير وكان يحمل اسم Shadow of the Tomb Raider

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