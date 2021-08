وفاة الفنانة المصرية «دلال عبد العزيز» بعد صراع مع المرض

توفيت الفنانة المصرية دلال عبد العزيز، اليوم السبت، عن عمر 61 عاما، بعد صراع مع المرض ورحلة علاج استمرت أكثر من 3 أشهر إثر إصابتها بفيروس كورونا، لتلحق بزوجها الفنان الشهير سمير غانم بعد 79 يوما.

وكتب الفنان المصري، حسن الرداد زوج ابنتها الفنانة إيمي غانم، عبر فيسبوك: “توفيت إلى رحمة الله تعالى، حماتي وأمي الغالية الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، أطيب خلق الله”.

وأضاف: “عايز أقولك أنك هتلاقي مفاجأة حلوة مستنياكي، هتلاقي حبيب عمرك (الفنان الراحل سمير غانم) اللي طول الوقت بتسألي عليه”.

من جانبه قال الإعلامي المصري، رامي رضوان، زوج ابنتها الفنانة دنيا غانم: “أطيب وأحن قلب في الدنيا حبيبتي النجمة دلال عبد العزيز ماحبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة، إنا لله وإنا إليه راجعون،”.

وتوفى زوجها الفنان المصري الكبير سمير غانم عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بإصابته هو الآخر بكورونا في العشرين من مايو الماضي، ولم تخبر ابنتاها دنيا وإيمي الأم الراقدة بالمستشفى بخبر الوفاة.

ودخلت الفنانة دلال عبد العزيز المستشفى منذ أواخر شهر أبريل الماضي، وكانت تعاني من تليف في الرئة إثر إصابتها بفيروس كورونا، كما تعاني من مضاعفات ما بعد كورونا، وحالتها خاصة جدا ولا تحدث كثيرا مع مصابي الفيروس.

