كلينت إيستوود يعود للإخراج والبطولة في فيلم “Cry Macho”

أصدرت شركة Warner Bros. المقطع الدعائي لفيلم Cry Macho، والذي يخرجه النجم كلينت ايستوود ويؤدي فيه دور البطولة، حيث من المقرر نزول الفيلم في 17 سبتمبر 17 في المسارح وعلى HBO Max.

يلعب إيستوود دور “ميكو “، نجم مسابقات رعاة البقر ومربي خيول سابق في عام 1979، ويوافق ميكو على نقل رافائيل (إدواردو مينيت) من المكسيك إلى تكساس من أجل والد الصبي هوارد (دوايت يوكام).

تُظهر المقطورة رابطة “ميكو ورافاييل” أثناء القيادة وتتوقف في الحانات المحلية، و”ميكو” يحاضر “رافائيل” عن مغالطة التصنع في إظهار الشخصية الرجولية.

يقول ميكو: “هذا الشيء الرجولي مبالغ فيه، مجرد أشخاص يحاولون أن يكونوا مفتولي العضلات لإظهار أنهم يمتلكون الجرأة، هذا كل ما ينتهي إليه الأمر”.

وتستند فكرة فيلم Cry Macho إلى كتاب من تأليف ن. ريتشارد ناش، بينما كتب نيك شينك السيناريو المقتبس.

آخر مرة لعب إيستوود، البالغ من العمر 91 عامًا ، دور البطولة في فيلم The Mule عام 2018، والذي أخرجه أيضًا، وكانت آخر مرة أخرج فيها عند تقديم ريتشارد جيويل عام 2019.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية