دراسة: ما يقرب من 60 مليون رسالة واتس آب.. كل دقيقة

أدى تفشي فيروس كورونا والإغلاق المطول إلى تغيير نمط حياة الناس تمامًا في جميع أنحاء العالم، من الواضح أن قسمًا كبيرًا من العالم يعتمد الآن على الإنترنت.

أدى تفشي فيروس كورونا إلى دفع العديد من الأنشطة التجارية والاجتماعية عبر الإنترنت، وبالنسبة للبعض، أصبح الإنترنت أكثر أهمية من أي وقت مضى.

ولذلك؛ سلطت دراسة جديدة أجرتها Statista الضوء على ما يحدث كل دقيقة على الإنترنت في عام 2021.

ووجدت الدراسة أنه كل 60 ثانية يتم تحميل أكثر من 500 ساعة من المحتوى على موقع يوتيوب، كما تمت مشاركة 695 ألف قصة على إنستغرام.

بالإضافة إلى ذلك ، تم إرسال ما يقرب من 70 مليون رسالة عبر واتس آب وفيس بوك ماسينجر.

في تلك اللحظة التي تقرأ فيها هذه الكلمات؛ هناك مليونا تمريرة سريعة على تيندر، ويتم إنفاق 1,6 مليون دولار أمريكي عبر الإنترنت.

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