هل نجحت خدمة ابل للألعاب Apple Arcade ؟

لقد مر نحو عامين على إطلاق خدمة ابل المخصصة للألعاب Apple Arcade وهي خدمة مدفوعة تتيح للمستخدم الوصول لباقة كبيرة من الألعاب الكاملة والاستمتاع بها دون إعلانات أو مشتريات داخلية.

أكثر من 200 لعبة

تضم مكتبة آبل آركيد ما يزيد الآن عن 200 لعبة مختلفة بتصنيفات متعددة ومن شركات ألعاب متعددة ويمكن الوصول إليها وتشغيلها من خلال أجهزة الآيفون و الايباد و ماك.



كانت هناك نحو 70 لعبة عند إطلاق الخدمة في البداية قبل عامين والآن تجاوز عددها 200 لعبة مما يدل على الاهتمام. المستمر من قبل ابل على الاستثمار في تلك الخدمة.

حتى الآن لم تعلن ابل أي أرقام رسمية حول حصيلة مشتركي منصة ابل اركيد ولا عن عائداتها وأرباحها.

نمو مستمر …

ابل استثمرت نحو 500 مليون دولار أمريكي في البداية للتعاقد مع شركات إنتاج الألعاب الشهيرة لإنتاج ألعاب حصرية لمنصة ابل أركيد ثم لاحقاً ألغت بعض التعاقدات واستمثرت المزيد من الأموال لإنتاج ألعاب بعينها لاستقطاب المزيد من المشتركين في الخدمة.

حالياً سعر الاشتراك في خدمة ابل أركيد Apple Arcade هو 4.99 دولار أمريكي شهرياً أو 49.99 دولار أمريكي سنوياً مع إمكانية إضافة أفراد العائلة.

يتوقع بعض الباحثين أنه بحلول عام 2024 سوف يصبح عدد مشتركي خدمة ابل أركيد نحو 10% من قاعدة مستخدمي أجهزة ابل، وأن تصل العائدات السنوية للخدمة مايزيد عن 4.6 مليار دولار أمريكي.

بشكل عام تعتبر خدمة ابل أركيد استثمار جيد لأبل على المدى البعيد، وهو جزء من اهتمام ابل الموسع بقطاع الخدمات الذي بات يشكل جزءًا كبيرًا من عائداتها.